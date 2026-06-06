باشگاه خبرنگاران جوان- پیام جلالی روز شنبه با اشاره به جزئیات این حادثه اظهار داشت: حادثه روز جمعه توسط مردم محلی طی تماس تلفنی با مرکز پاسخگویی اضطراری هلال‌احمر گزارش شد و اطلاع دادند که ۲ نفر در ارتفاعات چهل‌چشمه دچار مصدومیت شده‌اند.

وی افزود: محل وقوع حادثه در فاصله ۱۸ کیلومتری محور دیواندره-سقز و ۴۰ کیلومتری مسیر فرعی روستای بست در ارتفاعات کوه‌های چهل‌چشمه قرار داشت. این منطقه کاملاً کوهستانی و سخت‌گذر است و دسترسی به آن صرفاً با اعزام تیم‌های تخصصی امکان‌پذیر بود.

مدیرعامل هلال‌احمر کردستان ادامه داد: بلافاصله پس از دریافت گزارش، تیم امداد و نجات کوهستان به همراه تیم‌های عملیاتی شهرستان دیواندره به منطقه اعزام شدند. با توجه به شرایط جغرافیایی، عملیات با ترکیبی از جستجوی زمینی و انتقال فنی در شیب‌های تند کوهستان انجام گرفت. نخستین ارزیابی‌ها نشان داد که شدت آسیب یکی از مصدومان، نیازمند انتقال سریع و هماهنگی با پشتیبانی هوایی است.

جلالی در تشریح وضعیت ۲ مصدوم گفت: مصدوم اول، مردی ۵۵ ساله بود که از ناحیه مچ پای راست دچار شکستگی شدید شده بود. نجاتگران پس از تثبیت وضعیت وی و انجام انتقال زمینی از ارتفاعات، او را در نزدیکی منطقه معروف به «کانی چاو رش» به نقطه امن رساندند و در ساعت ۱۵:۳۰ با هماهنگی صورت‌گرفته، تحویل امداد هوایی اورژانس دادند.

مصدوم دوم، مردی ۴۷ ساله بود که از ناحیه دست چپ دچار شکستگی شده بود. این فرد پس از دریافت کمک‌های اولیه و انتقال زمینی، در ساعت ۱۶:۱۵ در روستای بست با رضایت شخصی به بستگانش تحویل داده شد.

جلالی با یادآوری سختی مسیر، شرایط کوهستانی و طولانی بودن عملیات خاطرنشان کرد: این مأموریت که از ساعت ۸:۱۵ صبح آغاز شده بود، پس از بیش از ۹ ساعت تلاش بی‌وقفه نجاتگران، در ساعت ۱۷:۱۰ به پایان رسید.

وی در پایان از عموم مردم خواست در صورت وقوع حوادث مشابه، با اعلام دقیق موقعیت جغرافیایی، روند امدادرسانی را تسهیل کنند.

منبع هلال احمر استان