فرمانده انتظامی شهرستان سوادکوه گفت : ماموران انتظامی این استان 4 دستگاه ماینر غیرمجاز را از یک واحد صنفی در این شهرستان کشف کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - سرهنگ مصطفی اکبرنژاد فرمانده انتظامی شهرستان سوادکوه گفت: مأموران پلیس آگاهی پس از دریافت گزارش های مردمی با اقدامات فنی و پلیسی  تعداد ۴ دستگاه ماینر از یک واحد صنفی را کشف کردند.

او افزود: ارزش ماینر‌های کشف شده برابر اعلام کارشناسان ۴ میلیارد ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان سوادکوه گفت: ماموران انتظامی شهرستان سواد کوه در این خصوص یک متهم  را دستگیر کردند و پس از  تشکیل پرونده به مرجع قضائی تحویل دادند .

سرهنگ اکبر نژاد با تشکر از مردم در همراهی پلیس  از شهروندان خواست تا هرگونه گزارش تخلف و موارد مشکوک را  از طریق سامانه ۱۱۰ مرکز فویت‌های پلیسی اعلام نمایند.

برچسب ها: ارز دیجیتال ، ماینرهای غیرمجاز
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