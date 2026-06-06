فرمانده انتظامی شهرستان سوادکوه گفت : ماموران انتظامی این استان 4 دستگاه ماینر غیرمجاز را از یک واحد صنفی در این شهرستان کشف کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - سرهنگ مصطفی اکبرنژاد فرمانده انتظامی شهرستان سوادکوه گفت: مأموران پلیس آگاهی پس از دریافت گزارش های مردمی با اقدامات فنی و پلیسی تعداد ۴ دستگاه ماینر از یک واحد صنفی را کشف کردند.
او افزود: ارزش ماینرهای کشف شده برابر اعلام کارشناسان ۴ میلیارد ریال برآورد شده است.
فرمانده انتظامی شهرستان سوادکوه گفت: ماموران انتظامی شهرستان سواد کوه در این خصوص یک متهم را دستگیر کردند و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی تحویل دادند .
سرهنگ اکبر نژاد با تشکر از مردم در همراهی پلیس از شهروندان خواست تا هرگونه گزارش تخلف و موارد مشکوک را از طریق سامانه ۱۱۰ مرکز فویتهای پلیسی اعلام نمایند.