باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

نحوه ارتباط با شناورهایی که می‌خواهند از تنگ هرمز رد شوند + فیلم

کارشناس بین الملل در خصوص نحوه ارتباط با شناورهای عبوری از تنگه هرمز گفت.

 باشگاه خبرنگاران جوان - محمدصادق علیزاده، کارشناس امور بین‌الملل با حضور در برنامه صبحانه ایرانی در خصوص نحوه ارتباط با شناورهایی که می‌خواهند از تنگ هرمز رد شوند توضیحاتی بیان کرد.

 

 

 

مطالب مرتبط
نحوه ارتباط با شناورهایی که می‌خواهند از تنگ هرمز رد شوند + فیلم
young journalists club

آیا ایران توان پوشش کامل تنگه هرمز برای منع تردد کشتی‌های تجاری و نظامی را دارد؟ + فیلم

نحوه ارتباط با شناورهایی که می‌خواهند از تنگ هرمز رد شوند + فیلم
young journalists club

کنترل تنگه هرمز در دستان ایران؛ هند، فرانسه و ایتالیا با تهران مذاکره می‌کنند نه با واشنگتن! + فیلم

نحوه ارتباط با شناورهایی که می‌خواهند از تنگ هرمز رد شوند + فیلم
young journalists club

تنگه هرمز با کشورهای جهان چه می‌کند؟ + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
کم‌سن‌وسال در شناسنامه، بزرگ‌مرد در میدان + فیلم
۹۲۴

کم‌سن‌وسال در شناسنامه، بزرگ‌مرد در میدان + فیلم

۱۵ . خرداد . ۱۴۰۵
تنگه هرمز؛ شاهرگ انرژی جهان و نقطه ثقل معادلات منطقه + فیلم
۸۲۸

تنگه هرمز؛ شاهرگ انرژی جهان و نقطه ثقل معادلات منطقه + فیلم

۱۶ . خرداد . ۱۴۰۵
مقارنه ماه و سایه دماوند + فیلم
۳۳۶

مقارنه ماه و سایه دماوند + فیلم

۱۶ . خرداد . ۱۴۰۵
اعتراف تحلیلگر عرب؛ پیروزی ایران در برابر آمریکا و متحدانش + فیلم
۳۰۷

اعتراف تحلیلگر عرب؛ پیروزی ایران در برابر آمریکا و متحدانش + فیلم

۱۶ . خرداد . ۱۴۰۵
مشاور اوباما: ایران ۵۰۰۰ ساله تسلیم فشار و حمله نمی‌شود + فیلم
۲۹۸

مشاور اوباما: ایران ۵۰۰۰ ساله تسلیم فشار و حمله نمی‌شود + فیلم

۱۶ . خرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha