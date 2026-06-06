در پی اعلام مرجع قضایی مبنی بر تصرف غیرقانونی یک ساختمان در منطقه اقدسیه توسط اراذل و اوباش، رسیدگی به این پرونده در دستور کار پلیس اطلاعات تهران بزرگ قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پی اعلام مرجع قضایی مبنی بر تصرف غیرقانونی یک ساختمان چندطبقه در منطقه اقدسیه توسط تعدادی از اراذل و اوباش، رسیدگی به این پرونده به‌صورت ویژه در دستور کار پایگاه یکم پلیس اطلاعات تهران بزرگ قرار گرفت.

پس از تکمیل مستندات و شناسایی دقیق محل، مشخص شد، اوباش با بهره‌گیری از شگرد‌های قدرت‌نمایی و ارعاب، با طرد کردن مالک یا ساکنان قانونی، آنجا را به پایگاه غیرقانونی خود تبدیل کرده بودند. آنها با استقرار در طبقات و استفاده از تجهیزاتی نظیر بیسیم و سلاح سرد، تلاش می‌کردند با ایجاد جو رعب و وحشت در محل، مانع از دسترسی مالکان اصلی به ملک خود شوند و با نفوذ غیرقانونی در فضای ساختمان، عملاً کنترل آن را به دست گرفته بودند.

 در ادامه تیم‌های عملیاتی پلیس جهت اجرای حکم قضایی به محل اعزام شدند. متهمان که با استفاده از سلاح‌های سرد، اقدام به ارعاب و ایجاد ناامنی کرده بودند، علیرغم هشدار‌های پلیس از تمکین در برابر قانون امتناع کرده و با مأموران درگیر شدند.

مأموران پلیس با رعایت قانون به‌کارگیری سلاح و شلیک تیر هوایی، ضمن کنترل اوضاع، ۸ نفر از افراد اجیرشده که اقدام به تصرف غیرقانونی ملک کرده بودند را دستگیر کردند. در بازرسی از محل، ۳ قبضه قمه، ۵ دستگاه بی‌سیم دستی، تونفا و ادوات جرم کشف و ضبط شد. متهمان پس از تشکیل پرونده و با دستور قاطع مقام قضایی، با اتهاماتی نظیر تصرف غیرقانونی ملک، اخلال در نظم عمومی، ارعاب شهروندان و درگیری با مأمورین، روانه زندان شدند.

پلیس اطلاعات فاتب اعلام کرد؛ اقدام به تصرف غیرقانونی اموال، تهدید شهروندان و درگیری با ضابطین قضایی، هزینه‌های بسیار سنگینی برای مجرمان خواهد داشت. دستگاه انتظامی و قضایی با اقتدار کامل، دست‌درازی هر قانون‌شکن به حقوق و امنیت مردم را با قاطعیت و بدون کوچک‌ترین مماشاتی سرکوب کرده و متهمان را به دست قانون خواهد سپرد.

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منبع: مرکز اطلاع‌رسانی پلیس

برچسب ها: اراذل و اوباش ، پلیس فاتب
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۵ ۱۶ خرداد ۱۴۰۵
طفلکی پلیسها باید با این اراذل درگیر بشن خدا حفظشون کنه
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۵ ۱۶ خرداد ۱۴۰۵
سلام مگر اینها با سربازان صهیونیست تفاوتی دارند ؟ اشد مجازات و مصادره اموال بهترین راه برای جلوگیری از نفوذ صهیونیست هاست . در غیر اینصورت همواره باید شاهد ترور و نا امنی در جامعه باشیم . ما انقلاب کردیم برای عدالت و مبازه با ستم کاران لذا ترحم بر پلنگ تیز دندان ، بود ظلم و ستم بر گوسفندان . مرگ بر ظالم
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۴ ۱۶ خرداد ۱۴۰۵
امید آمریکا به ارازل و اوباشه
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