باشگاه خبرنگاران جوان - امیر قاسمی، رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران به توسعه نقشه‌های چندزبانه گردشگری تهران اشاره کرد و گفت: با توجه به افزایش حضور گردشگران خارجی در تهران، به‌ویژه گردشگران کشور‌های چین، روسیه، تاجیکستان و کشور‌های عربی، ضرورت تولید محتوای چندزبانه برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری پایتخت بیش از گذشته احساس شد.

قاسمی افزود: بر همین اساس، نقشه‌های گردشگری تهران به چهار زبان عربی، روسی، چینی و انگلیسی طراحی و آماده‌سازی شده است تا گردشگران بتوانند متناسب با زبان خود از این محتوا استفاده کنند.

وی ادامه داد: در حال حاضر نقشه عربی برای گردشگران کشور‌های حوزه خلیج فارس، نقشه روسی برای گردشگران روس‌زبان، نقشه چینی برای گردشگران کشور چین و نسخه انگلیسی برای سایر گردشگران خارجی در دسترس قرار گرفته است.

رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران تصریح کرد: این نقشه‌های چندزبانه اکنون در اختیار مرکز ارتباطات شهرداری تهران، مجموعه گردشگری اراضی عباس‌آباد، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) و هتل‌های شهر تهران قرار گرفته و میان گردشگران خارجی توزیع می‌شود.