باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - احمدرضا عامری رئیس اتحادیه تعاونیهای مسافری از ابلاغ افزایش ۲۱ درصدی نرخ بلیت اتوبوس خبر داد و گفت: این افزایش قیمت با تصویب مراجع ذیربط در حوزه حملونقل انجام شده و از امروز قابلیت اجرا دارد.
عامری در توضیح روند تعیین نرخ بلیت اتوبوس اظهار کرد:موضوع افزایش نرخ بلیت اتوبوس همانند بسیاری از کالاها و خدمات، در چارچوب سازوکارهای قانونی بررسی میشود و در نهایت در سازمان حملونقل و از طریق شورای عالی ترابری به تصویب میرسد.
وی با اشاره به اینکه پیش از این نیز افزایش قیمتی در آستانه عید اعمال شده بود، افزود:افزایش جدید نرخ بلیت به دلیل رشد مداوم هزینههای شرکتهای حملونقل صورت گرفته است. بیش از یک سال از آخرین بازه زمانی مؤثر در این زمینه گذشته و در این مدت تقریباً هیچ کالایی را نمیتوان یافت که قیمت آن به صورت روزانه تغییر نکرده باشد.
رئیس اتحادیه تعاونیهای مسافری افزود: هزینههایی مانند لاستیک، تعمیرات، قطعات، اتوبوس و سایر ملزومات مورد نیاز این بخش، افزایش چشمگیری داشته و فشار زیادی را به شرکتها وارد کرده است. بر همین اساس، با افزایش ۲۱ درصدی نرخ بلیت موافقت شد و این مصوبه از امروز ابلاغ شده است و شرکتها میتوانند آن را اعمال کنند.
عامری با اشاره به شرایط اقتصادی جامعه گفت:متأسفانه در شرایط فعلی، هموطنان عزیز ما با مشکلات اقتصادی و مالی مواجه هستند و بخش آسیبپذیر جامعه نیز از مشتریان اصلی حملونقل عمومی محسوب میشود که ما شرمنده آنها هستیم.
وی با بیان اینکه شبکه حملونقل مسافری با مشکلات جدی مواجه است، تصریح کرد:امروز شبکه حملونقل در حال ضعیفتر شدن است و امیدواریم شرایطی فراهم شود که بخشی از مشکلات این حوزه برطرف شود. ما سالها نیز با عدم افزایش نرخ مواجه بودیم و این مسئله فشار مضاعفی بر فعالان این بخش وارد کرده است.
گفتنی است در سوم اسفند ۱۴۰۴ نرخ بلیت اتوبوس برون شهری حدود ۲۵ درصد افزایش یافته بود.