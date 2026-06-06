رئیس اتحادیه تعاونی‌های مسافری گفت: با ابلاغ شورای عالی ترابری قیمت بلیت اتوبوس‌های برون شهری از امروز رسما ۲۱ درصد افزایش یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - احمدرضا عامری رئیس اتحادیه تعاونی‌های مسافری از ابلاغ افزایش ۲۱ درصدی نرخ بلیت اتوبوس خبر داد و گفت: این افزایش قیمت با تصویب مراجع ذی‌ربط در حوزه حمل‌ونقل انجام شده و از امروز قابلیت اجرا دارد.

عامری در توضیح روند تعیین نرخ بلیت اتوبوس اظهار کرد:موضوع افزایش نرخ بلیت اتوبوس همانند بسیاری از کالا‌ها و خدمات، در چارچوب سازوکار‌های قانونی بررسی می‌شود و در نهایت در سازمان حمل‌ونقل و از طریق شورای عالی ترابری به تصویب می‌رسد.

وی با اشاره به اینکه پیش از این نیز افزایش قیمتی در آستانه عید اعمال شده بود، افزود:افزایش جدید نرخ بلیت به دلیل رشد مداوم هزینه‌های شرکت‌های حمل‌ونقل صورت گرفته است. بیش از یک سال از آخرین بازه زمانی مؤثر در این زمینه گذشته و در این مدت تقریباً هیچ کالایی را نمی‌توان یافت که قیمت آن به صورت روزانه تغییر نکرده باشد.

رئیس اتحادیه تعاونی‌های مسافری افزود: هزینه‌هایی مانند لاستیک، تعمیرات، قطعات، اتوبوس و سایر ملزومات مورد نیاز این بخش، افزایش چشمگیری داشته و فشار زیادی را به شرکت‌ها وارد کرده است. بر همین اساس، با افزایش ۲۱ درصدی نرخ بلیت موافقت شد و این مصوبه از امروز ابلاغ شده است و شرکت‌ها می‌توانند آن را اعمال کنند.

عامری با اشاره به شرایط اقتصادی جامعه گفت:متأسفانه در شرایط فعلی، هموطنان عزیز ما با مشکلات اقتصادی و مالی مواجه هستند و بخش آسیب‌پذیر جامعه نیز از مشتریان اصلی حمل‌ونقل عمومی محسوب می‌شود که ما شرمنده آنها هستیم.

وی با بیان اینکه شبکه حمل‌ونقل مسافری با مشکلات جدی مواجه است، تصریح کرد:امروز شبکه حمل‌ونقل در حال ضعیف‌تر شدن است و امیدواریم شرایطی فراهم شود که بخشی از مشکلات این حوزه برطرف شود. ما سال‌ها نیز با عدم افزایش نرخ مواجه بودیم و این مسئله فشار مضاعفی بر فعالان این بخش وارد کرده است.

گفتنی است در سوم اسفند ۱۴۰۴ نرخ بلیت اتوبوس برون شهری حدود  ۲۵ درصد افزایش یافته بود.

 

بلیت اتوبوس‌های برون شهری ۲۱ درصد افزایش یافت + عکس

برچسب ها: بلیت اتوبوس ، نرخ بلیت
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۸ ۱۶ خرداد ۱۴۰۵
همه چی قراره گرون شده جز کرایه های اسنپ
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Iran (Islamic Republic of)
mahdi
۱۱:۰۷ ۱۶ خرداد ۱۴۰۵
چیزی نیست که همه اش میشه 21+25=46 درصد اونوقت حقوق ما بازنشستگان 20درصد تازه این یکیشه
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۳ ۱۶ خرداد ۱۴۰۵
۳ ماهی یبار افزایش قیمت بابا چخبره مردمو نابود کردین
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۷ ۱۶ خرداد ۱۴۰۵
بلیط اتوبوس به قیمت بلیط هواپیما دو سال پیش رسید
تبریک و تهنیت
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۳ ۱۶ خرداد ۱۴۰۵
متاسفانه تهویه شدید هوا اصلا تو اتوبوسها رعایت نمیشه ولی تو مترو خیلی بهتره
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۷ ۱۶ خرداد ۱۴۰۵
شد عین لبنیات ۳ ماهی یبار افزایش قیمت یا خودشون گرون میکنن یا دولت شرم آوره بخدا
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۶ ۱۶ خرداد ۱۴۰۵
یا قرآن اسفندماه هم ک گرون شد ۳ ماهی یبار چخبره؟؟؟
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