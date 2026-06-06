کشت مستقیم برنج در ۷۰ هکتار از اراضی شهرستان گلوگاه اجرا شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان  - کمیل عسکری مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گلوگاه گفت: روند اجرای کشت مستقیم برنج در مزارع روستای وزوار از توابع هزارجریب گلوگاه با حضور تیموری سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران مورد بررسی قرار گرفت.

او با اشاره به وضعیت اجرای این طرح در شهرستان، افزود: در حال حاضر کشت مستقیم برنج در ۷۰ هکتار از اراضی شهرستان گلوگاه انجام شده که سی هکتار آن در روستای وزوار دهستان توسکاچشمه کشت شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گلوگاه با بیان مزایای این روش، گفت: کشت مستقیم برنج به عنوان یکی از روش‌های نوین و سازگار با شرایط کم‌آبی، علاوه بر حذف مرحله نشاکاری، موجب کاهش هزینه‌های تولید برای کشاورزان می‌شود و می‌تواند مصرف آب را تا حدود سی درصد کاهش دهد.

او افزود: نتایج به دست آمده از مزارع الگویی نشان‌دهنده موفقیت این شیوه در منطقه است و بر همین اساس پیش‌بینی می‌شود سطح زیر کشت مستقیم برنج در سال آینده در شهرستان گلوگاه به بیش از یکصد هکتار افزایش یابد.

عسکری همچنین گفت: ارائه حمایت‌های کارشناسی و تسهیلات به کشاورزان پیشرو از برنامه‌های اصلی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان برای توسعه این روش در بین بهره‌برداران است.

او افزود: توسعه کشت مستقیم برنج علاوه بر کمک به پایداری تولید، گامی مؤثر در سازگاری با تغییرات اقلیمی و مدیریت بهینه منابع آبی در شهرستان گلوگاه به شمار می‌آید.

منبع:جهاد کشاورزی مازندران

برچسب ها: کشت برنج ، تولید برنج
خبرهای مرتبط
انقلابی در کشت برنج؛ کشت مستقیم برنج برای نخستین بار در گلوگاه 
گلوگاه در مسیر تولید پایدار برنج با روش خشکه‌کاری؛ تأمین‌کننده غذای پنج برابر جمعیت خود
اعلام مشوق‌های ۴۰ میلیون تومانی برای توسعه کشت مستقیم برنج در گلوگاه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
لغو قرارداد پیمانکار طرح بازسازی جاده کندوان؛ آغاز فصل تازه‌ای در اجرای پروژه‌های عمرانی
انسداد محور کندوان از ساعت ۱۵ امروز
قلع وقمع ساخت‌ و ساز غیرمجاز در ۴ هزار مترمربع از اراضی کشاورزی بهشهر
آغاز بکار پروژه ۱۲ کیلومتری محور‌های روستایی چالوس به دریاچه ولشت
آخرین اخبار
آغاز بکار پروژه ۱۲ کیلومتری محور‌های روستایی چالوس به دریاچه ولشت
قلع وقمع ساخت‌ و ساز غیرمجاز در ۴ هزار مترمربع از اراضی کشاورزی بهشهر
انسداد محور کندوان از ساعت ۱۵ امروز
لغو قرارداد پیمانکار طرح بازسازی جاده کندوان؛ آغاز فصل تازه‌ای در اجرای پروژه‌های عمرانی
شناسایی و توقف تغییر کاربری های غیرمجاز در قائم شهر
کشف لاشه ۵ قلاده فوک خزری در سواحل بابلسر و جویبار؛ شمار تلفات به ۱۷ مورد رسید
پایان دغدغه روز‌های بارانی با احداث تصفیه‌خانه ملکار نوشهر
احیای اراضی شیب‌دار بهشهر
راه اندازی ۱۰۶ سایت جدید همراه اول در مازندران
انسداد محور کندوان برای جابه‌جایی احشام