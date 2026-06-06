کشت مستقیم برنج در ۷۰ هکتار از اراضی شهرستان گلوگاه اجرا شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - کمیل عسکری مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گلوگاه گفت: روند اجرای کشت مستقیم برنج در مزارع روستای وزوار از توابع هزارجریب گلوگاه با حضور تیموری سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران مورد بررسی قرار گرفت.
او با اشاره به وضعیت اجرای این طرح در شهرستان، افزود: در حال حاضر کشت مستقیم برنج در ۷۰ هکتار از اراضی شهرستان گلوگاه انجام شده که سی هکتار آن در روستای وزوار دهستان توسکاچشمه کشت شده است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گلوگاه با بیان مزایای این روش، گفت: کشت مستقیم برنج به عنوان یکی از روشهای نوین و سازگار با شرایط کمآبی، علاوه بر حذف مرحله نشاکاری، موجب کاهش هزینههای تولید برای کشاورزان میشود و میتواند مصرف آب را تا حدود سی درصد کاهش دهد.
او افزود: نتایج به دست آمده از مزارع الگویی نشاندهنده موفقیت این شیوه در منطقه است و بر همین اساس پیشبینی میشود سطح زیر کشت مستقیم برنج در سال آینده در شهرستان گلوگاه به بیش از یکصد هکتار افزایش یابد.
عسکری همچنین گفت: ارائه حمایتهای کارشناسی و تسهیلات به کشاورزان پیشرو از برنامههای اصلی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان برای توسعه این روش در بین بهرهبرداران است.
او افزود: توسعه کشت مستقیم برنج علاوه بر کمک به پایداری تولید، گامی مؤثر در سازگاری با تغییرات اقلیمی و مدیریت بهینه منابع آبی در شهرستان گلوگاه به شمار میآید.
منبع:جهاد کشاورزی مازندران