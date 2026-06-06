باشگاه خبرنگاران جوان - دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان از ورود دستگاه قضایی به موضوع آلودگی شدید هوا و گردوغبار در این شهر خبر داد و گفت: علیه دستگاههای متولی که با وجود شرایط ناسالم جوی و هشدارهای هواشناسی، نسبت به تعطیلی و مدیریت بحران اقدام نکردهاند، اعلام جرم خواهد شد.
مهدی بخشی افزود: با توجه به شاخصهای آلودگی هوا و افزایش غلظت ریزگردها و ناسالم بودن شرایط محیطی در شهر کرمان، دستگاههای مسئول مکلف بودند طبق دستورالعملهای قانونی و در راستای صیانت از حقوق عامه، نسبت به اتخاذ تصمیمات فوری از جمله تعطیلی ادارات اقدام نمایند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان تصریح کرد: متأسفانه علیرغم شرایط نامساعد آبوهوایی و هشدارهای صریح سازمان هواشناسی، برخی از دستگاههای متولی با ترک فعل خود، سلامتی برخی از گروههای حساس را در معرض خطر قرار داده و در مدیریت شرایط بحرانی کوتاهی کردهاند.
وی با تأکید بر اینکه سلامت شهروندان خط قرمز دستگاه قضایی است، افزود: دادستانی کرمان به عنوان مدعیالعموم، موضوع ترک فعل مدیران مربوطه را بهطور ویژه مورد پیگرد قانونی قرار داده و در همین راستا علیه مسئولین خاطی اعلام جرم شده است.
بخشی در پایان خاطرنشان کرد: پروندهای در این خصوص تشکیل خواهد شد و تمامی مدیران و متولیان امر باید پاسخگوی عملکرد خود در این زمینه باشند.