رئیس فدراسیون فوتبال هنوز برای دریافت ویزای آمریکا اقدام نکرده است و رد ویزا او صحت ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان- رسانه‌های ایران پس از انتشار خبری درباره رد شدن ویزای آمریکا برای برخی از اعضای همراه تیم ملی در جام جهانی ۲۰۲۶، فهرست افرادی را که موفق به دریافت ویزا نشده‌اند منتشر کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، ۱۲ نفر از اعضای فدراسیون به‌علاوه یک نماینده از وزارت امور خارجه در میان افراد ردشده قرار دارند. اسامی اعلام‌شده شامل مهدی محمدنبی (مدیر تیم)، هدایت ممبینی (دبیرکل فدراسیون)، مهدی ملک‌آباد و مسعود اردشیر (نمایندگان حراست فدراسیون)، مهرپویا اسدی و سروش سلماسی (آنالیزور‌های تیم)، محمود اسلامیان (مشاور رئیس فدراسیون)، امید جمالی و علی افضل (رئیس و کارشناس روابط بین‌الملل)، محسن معتمدکیا (مدیر رسانه‌ای)، سیامک قلیچ‌خانی (عضو بخش رسانه‌ای)، رضا جاودان (عضو کادر پشتیبانی)، مهدی خراطی (مدیر اجرایی) به همراه یک نماینده از وزارت امور خارجه است.

همچنین طبق ادعای رسانه‌های داخلی، مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران، برای دریافت ویزای آمریکا اقدام نکرده و به همین دلیل گزارش‌هایی که از رد شدن درخواست او منتشر شده، نادرست عنوان شده است.

به نظر می‌رسد سفارت آمریکا برای افرادی که حضورشان در کنار تیم ملی در آمریکا ضروری تشخیص داده نشده، ویزا صادر نکرده است.

منبع خبر ورزشی

برچسب ها: فدراسیون فوتبال ، تیم ملی فوتبال ایران
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