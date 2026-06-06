سامانه اعلام قطعی برق در هرمزگان راه‌اندازی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان گفت: با هدف توسعه خدمات الکترونیکی، تسهیل دسترسی مشترکان و کاهش تماس‌های تلفنی، سامانه خدمات غیرحضوری «برق من» و کد دستوری (USSD) راه اندازی شد.

 حمید ساعدپناه مشترکان می‌توانند با شماره‌گیری کد دستوری ستاره ۵۰۰ ستاره ۰۷۶ مربع از طریق تلفن همراه و همچنین برنامه «برق من» به مجموعه‌ای از خدمات برق مانند اعلام وثبت خاموشی، ثبت خاموشی معابر، اطلاع از برنامه خاموشی‌ها و سایر موارد به‌صورت سریع و آسان دسترسی پیدا کنند.

برچسب ها: برق من ، هرمزگان
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