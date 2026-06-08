کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: با توجه به وقوع تگرگ تسریع در برداشت محصولات کشاورزی آسیب پذیر در دستور کار قرار بگیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - سمانه غلامی کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: با توجه به شرایط بارندگی، تنظیم و مدیریت آبیاری باغات و مزارع  در دستور کار قرار بگیرد.

وی با تاکید برخودداری از محلول پاشی و سم پاشی باغات و مزارع در زمان بارندگی افزود: کشاورزان از آبیاری جهت جلوگیری از خوابیدگی محصولات زراعی و ریشه کن شدن درختان آسیب پذیر خودداری کنند.

غلامی ادامه داد: زنبورداران کنترل استحکام و تنظیم دریچه های زنبور عسل در خلاف جهت وزش باد را در دستور کار قرار دهند، همچنین دامداران از چرای دام و تردد در مناطق مرتفع بدلیل وقوع تگرگ اجتناب کنند.

کارشناس هواشناسی کشاورزی با تاکید بر تسریع در برداشت محصولات کشاورزی آسیب پذیر با توجه به وقوع تگرگ بیان کرد: کشاورزان و دامداران در زمان رعد و برق به مکان های ایمن پناه ببرند، همچنین پرورش دهندگان ماهی افزایش هوادهی استخرهای پرورش آبزیان جهت تامین اکسیژن کافی را در دستور کار قرار دهند.

براساس آمار مجموع بارندگی کل کشور از ابتدای سال آبی تا ۱۱ خرداد ۲۲۵.۳ میلی متر، مدت مشابه سال قبل ۱۲۷.۱ میلی متر و ۲۱۹.۴ میلی متر دوره بلندمدت است که این امر رشد ۷۷.۳ درصدی نسبت به سال قبل و ۲.۷ درصدی دوره نرمال نشان می دهد.

طبق نقشه های هواشناسی، امروز شنبه این شرایط جوی در استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل ادامه می‌یابد؛ همچنین برای این روز، بارش‌های پراکنده در استان‌های گیلان و مازندران دور از انتظار نیست. روز یکشنبه مجدد بارش‌ها در مناطق شمال‌غرب و سواحل غربی دریای خزر تقویت خواهد شد.

برچسب ها: هواشناسی کشاورزی ، بارش باران
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