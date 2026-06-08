باشگاه خبرنگاران جوان؛ ندا حسین پور - صدیقه ربیعی مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری قزوین از پیشرفت مطلوب عملیات بازسازی واحدهای آسیبدیده روستای تَتَنَک شهرستان بویینزهرا خبر داد و گفت: روند بازسازی این واحدها با سرعت مناسب در حال انجام است و تاکنون پیشرفت فیزیکی پروژه از ۶۰ درصد فراتر رفته است.
وی افزود: روستای تَتَنَک از جمله روستاهایی بود که در جریان حمله دشمن دچار خسارت شد و در پی آن، تعدادی از واحدهای مسکونی نیازمند بازسازی و نوسازی شدند.
مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری قزوین با اشاره به اقدامات انجامشده بیان کرد: برای ۱۲ واحد مسکونی آسیبدیده این روستا، نقشه و پروانه احداث تهیه شده و عملیات اجرایی در مراحل مختلف در حال انجام است.
ربیعی ادامه داد: تاکنون فونداسیون ۱۰ واحد، اسکلت ۸ واحد، سقف ۶ واحد، سفتکاری ۴ واحد و نازککاری ۲ واحد به اتمام رسیده و سایر واحدها نیز در دست اجرا قرار دارند.
وی با تأکید بر تداوم حمایت دستگاههای اجرایی از روند بازسازی خاطرنشان کرد: با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سایر دستگاههای مرتبط، تلاش میشود عملیات اجرایی در کوتاهترین زمان ممکن تکمیل شده و شرایط برای بازگشت کامل خانوارهای آسیبدیده به منازل خود فراهم شود.
مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری قزوین از پیگیری مستمر روند بازسازی تا تکمیل و بهرهبرداری تمامی واحدها خبر داد و ابراز امیدواری کرد این پروژه در موعد مقرر به سرانجام برسد.