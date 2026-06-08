دبیر فدراسیون طیور گفت: در حال حاضر ماهانه حدود ۲۰۰ تا ۲۱۰ هزار تن مرغ در کشور عرضه می‌شود و حتی تغییر ۱۰ هزار تنی در این حجم می‌تواند کل بازار را تحت تاثیر قرار دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی -  سید فرزاد طلاکش دبیر فدراسیون طیور از کاهش قیمت مرغ در بازار خبر داد و گفت: گرمای شدید هوا بویژه در استان های شمالی یکی از مهم ترین دلایل کاهش قیمت مرغ بود که برای جلوگیری از تلفات احتمالی، مرغ ها را زودتر روانه بازار کردند.

به گفته وی، افزایش عرضه در برابر تقاضا منجر به کاهش قیمت مرغ زنده در مرغداری‌ها و در نتیجه مصرف کننده شد.

طلاکش قیمت کنونی هر کیلو مرغ زنده بین ۲۷۰ تا ۲۸۰ هزار تومان اعلام کرد و افزود: در حال حاضر قیمت مرغ زنده با قیمت تمام شده صنعت همخوانی دارد،  البته نوسانات چندان غیرمنطقی نیست و در مقاطع مختلف سال در بازار مرغ رخ می‌دهد. همچنین قیمت منطقی هر کیلو مرغ گرم برای مصرف کننده ۳۶۰ تا ۳۸۰ هزار تومان است.

طلاکش ادامه داد: اگر قیمت‌ها کمتر از این سطح باشد، ممکن است انگیزه تولید در میان مرغداران کاهش یابد و در ماه‌های آینده با افزایش شدیدتر قیمت‌ها مواجه شویم.

دبیرکل فدراسیون طیور با تاکید بر افزایش رقم کالابرگ الکترونیک تصریح کرد: دولت وعده داده بود که پس از آزادسازی ارز، هر میزان افزایش در نرخ ارز مرکز مبادله رخ دهد، به همان نسبت اعتبار اختصاص‌یافته به کالابرگ اصلاح شود، اما این اتفاق رخ نداده است. این در حالی است که نرخ ارز از حدود ۱۱۲ هزار تومان به حدود ۱۵۲ هزار تومان رسیده، اما هیچ تغییری در اعتبار کالابرگ اعمال نشده است و در نتیجه این مسئله موجب کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان می‌شود.

وی درباره میزان عرضه مرغ در بازار گفت: در حال حاضر ماهانه حدود ۲۰۰ تا ۲۱۰ هزار تن مرغ در کشور عرضه می‌شود و حتی تغییر ۱۰ هزار تنی در این حجم می‌تواند کل بازار را تحت تاثیر قرار دهد.

 

برچسب ها: تولید مرغ ، بازار مرغ ، قیمت مرغ
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