هزینه سنگین درمان دندان در قم، بسیاری از شهروندان را به جای درمان به سمت تحمل درد سوق داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -هزینه درمان هر دندان بین ۱۵ تا ۴۰ میلیون تومان است، در چنین شرایطی، بسیاری از مردم قم ترجیح میدهند دنداندرد را تحمل کنند تا زیر بار هزینههای سنگین درمان بروند.بسیاری به جای مراجعه به دندانپزشک، با مصرف انواع مسکنها، درد را برای ساعاتی تسکین میدهند، غافل از اینکه این کار نه تنها مشکل را حل نمیکند، بلکه ممکن است عفونت را به نواحی دیگر گسترش دهد و هزینه درمان را در آینده چند برابر کند.
هر ایرانی به طور میانگین حدود ۶ دندان پوسیده دارد
بر اساس آخرین آمارهای منتشرشده، هر ایرانی به طور میانگین حدود ۶ دندان پوسیده دارد. با این حال، بر اساس تعرفههای مصوب وزارت بهداشت در سال ۱۴۰۵، هزینههای دندانپزشکی به حدی است که بسیاری از مردم عادی توان پرداخت آن را ندارند.
بر اساس تعرفههای مصوب وزارت بهداشت در سال ۱۴۰۵، هزینه ایمپلنت در بخش خصوصی بین ۲۰ تا ۴۰ میلیون تومان، جراحی دندان عقل نهفته بین ۵ تا ۱۶ میلیون تومان، پر کردن معمولی هر دندان بین ۱.۵ تا ۲.۵ میلیون تومان و عصبکشی همراه با روکش نیز بین ۶ تا ۱۲ میلیون تومان هزینه در بر دارد.
روایت شهروندان قمی از هزینه های کمرشکن دندانپزشکی
آقای اکبری، کارگر روزمزد ۳۷ ساله قمی، سه ماه است هر شب با درد دندان عقل نهفتهاش از خواب میپرد. هزینه جراحی ۱۵ میلیون تومان است؛ رقمی که با سه ماه حقوق او برابری میکند. او به خانوادهاش گفته تحمل میکند، شاید خودش خوب شود. اما نشده است.
اما او تنها نیست. هستند بسیاری که ترجیح میدهند مسکن بخورند و تحمل کنند تا اینکه به دندانپزشک مراجعه کنند. هزینههایی که طی سالهای اخیر سر به فلک کشیده، دندانپزشکی را به یک «لوکس» تبدیل کرده است؛ آن هم در حالی که آمارها میگویند هر ایرانی حداقل ۶ دندان پوسیده دارد.
بیمه فقط ۲۰ درصد هزینه را میدهد
خانم ۴۲ ساله قمی، از تجربه بیمه درمانی خود میگوید: من بیمه تأمین اجتماعی دارم. رفتم مطب، گفتند پر کردن یک دندان ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان میشود، بیمه فقط ۵۰۰ هزار تومان از آن را میدهد. بقیه با خودم. دو تا دندان که داشته باشم، میشود ۴ میلیون تومان. از کجا بیاورم؟ ترجیح میدهم صبر کنم.
آقایی ۵۵ ساله، نیز با اشاره به قیمت ایمپلنت میگوید: «قیمتی که برای ایمپلنت گفتند ۲۵ تا ۴۰ میلیون تومان بود. من حقوق بازنشستگیام ماهی ۱۲ میلیون تومان است. با این اوضاع، دندانپزشکی آرزو شده، نه یک نیاز درمانی.
بیمهها چه پوششی دارند؟
بیمههای پایه مانند تأمین اجتماعی تنها بخش بسیار محدودی از هزینههای دندانپزشکی را تحت پوشش قرار میدهند؛ خدماتی مثل کشیدن دندان و پر کردن معمولی، آن هم در مراکز محدود و با زمان انتظار طولانی. بیمههای تکمیلی نیز هزینه بالایی دارند و معمولاً در قراردادهای گروهی ارائه میشوند.
نقش تعرفهگذاری دستوری و تورم در گرانی خدمات
بر اساس تعرفه مصوب وزارت بهداشت در سال ۱۴۰۵، خدمات دندانپزشکی رشد چشمگیری نسبت به سال گذشته داشته است. مواد مصرفی و تجهیزات دندانپزشکی عمدتاً وارداتی هستند و با توجه به جهش نرخ ارز (قیمت دلار آزاد در ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ به ۱,۷۴۹,۹۰۰ تومان رسیده است)، هزینه تمامشده درمانها نیز سر به فلک کشیده است.
راهکار اصلی، افزایش پوشش بیمهای خدمات پیشگیرانه و اساسی
یک دندانپزشک ، در گفتوگو با خبرنگار ما گفت: قیمتگذاری دستوری وزارت بهداشت برای خدمات دندانپزشکی در شرایطی است که هزینه تأمین مواد و تجهیزات با ارز بازار آزاد محاسبه میشود. این دوگانگی باعث شده هم پزشک نتواند با تعرفه مصوب کار کند و هم مردم تصور کنند دندانپزشکان گرانفروش هستند. هزینه یک دستگاه روکش زیرکونیا یا ایمپلنت معتبر به قدری بالاست که هیچ مطبی نمیتواند با تعرفه مصوب کار کند و سرپا بماند.
او افزود: راهکار اصلی، افزایش پوشش بیمهای خدمات پیشگیرانه و اساسی و کنترل نرخ ارز و تورم عمومی است. تا زمانی که قیمت دلار جهش دارد، دندانپزشکی هم نمیتواند ارزان شود، چون ۹۰ درصد تجهیزات وارداتی است.
توسعه خدمات سلامت دهان و دندان در مناطق کمبرخوردار با جدیت دنبال میشود
علی ابرازه، رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم، در گفتوگو با خبرنگار ما با اشاره به ظرفیتهای موجود در استان، گفت: در حال حاضر ۲۹ مرکز دندانپزشکی دانشگاهی در قم فعال است که خدمات پیشگیری و درمانهای اولیه را به گروههای هدف ارائه میکنند. در سال گذشته، ۲۷ هزار و ۶۴۱ نوبت معاینه دندانپزشکی در استان ارائه شده است که نقش مؤثری در ارتقای شاخصهای سلامت دهان و دندان داشته است.
او با اشاره به کسب رتبه دوم کشوری در ارائه خدمات بهداشت دهان و دندان، افزود: این موفقیت حاصل توسعه خدمات پیشگیرانه و تقویت مراکز دندانپزشکی دانشگاهی در سطح استان است.
توسعه خدمات سلامت دهان و دندان بهویژه در مناطق محروم، کمبرخوردار و روستاها از اولویتهای مهم نظام سلامت است و این مسیر با جدیت دنبال خواهد شد.
اهمیت پیشگیری از پوسیدگی دندان
کارشناسان حوزه سلامت دهان و دندان تأکید میکنند که پیشگیری، همواره کمهزینهترین و مؤثرترین راهکار برای کاهش بار مالی درمانهای دندانپزشکی است. رعایت اصول سادهای مانند مسواک زدن منظم (دوبار در روز با خمیردندان حاوی فلوراید)، استفاده روزانه از نخ دندان، کاهش مصرف قند و مواد شیرینی، و مراجعه دورهای به دندانپزشک (هر شش ماه یک بار) میتواند از بروز پوسیدگیهای گسترده و نیاز به درمانهای پرهزینه مانند عصبکشی، روکش و ایمپلنت جلوگیری کند.
با وجود گلایه ها از هزینه های بالا و اظهارات کارشناسان، هنوز پاسخی از سوی مسئولان بیمه و وزارت بهداشت در مورد برنامه جامع برای کاهش هزینههای دندانپزشکی و افزایش پوشش بیمهای اعلام نشده است. شهروندان قمی خواستار شفافیت و اقدام عملی برای تبدیل دندانپزشکی به یک خدمت درمانی در دسترس هستند.