مشاور وزیر صمت گفت: بخشی از صادرات فرش ایران به‌صورت غیررسمی و از طریق همراه مسافر یا به اصطلاح چمدانی انجام می‌شود که برآورد می‌شود سالانه بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون دلار باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - یحیی آل‌اسحاق  مشاور وزیر صمت در پاسخ به باشگاه خبرنگاران با اشاره به چالش‌های پیش روی صادرات فرش دستباف ایران اظهار کرد: بخش قابل توجهی از بازار‌های سنتی فرش ایران از جمله آمریکا و اروپا در سال‌های گذشته تحت تأثیر محدودیت‌ها و رقابت‌های جدید قرار گرفته است. در بازار‌های جهانی، علاوه بر برخی محدودیت‌های خارجی، رقابت فشرده‌ای از سوی تولیدکنندگان فرش ماشینی و همچنین کشور‌هایی مانند چین و افغانستان شکل گرفته که بر وضعیت صادرات فرش ایرانی تأثیر گذاشته است.

وی افزود: بخشی از مشکلات به هزینه‌های تولید در داخل کشور بازمی‌گردد که قدرت رقابت صادرکنندگان ایرانی را کاهش می‌دهد. علاوه بر این، ضعف در حوزه بازاریابی، تبلیغات و همچنین پیچیدگی‌های اداری و بروکراسی موجود در مسیر صادرات از دیگر موانع توسعه صادرات فرش به شمار می‌رود.

آل‌اسحاق با بیان اینکه آمار رسمی صادرات فرش دستباف با واقعیت بازار فاصله دارد، گفت: بر اساس آمار‌های ثبت‌شده در گمرک، صادرات رسمی فرش دستباف ایران در حال حاضر حدود ۵۰ میلیون دلار است. با این حال، بخشی از صادرات به‌صورت غیررسمی و از طریق همراه مسافر یا به اصطلاح چمدانی انجام می‌شود که برآورد می‌شود سالانه بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون دلار باشد.

وی تصریح کرد: در صورت رفع برخی موانع از جمله مسائل مربوط به تعهدات و تسهیل فرآیند‌های صادراتی، امکان ایجاد جهش قابل توجه در صادرات فرش دستباف وجود دارد. در این زمینه طرح‌های مختلفی نیز برای توسعه بازار‌های صادراتی در دست بررسی است.

مشاور وزیر صمت تأکید کرد: دولت باید نقش فعال‌تری در حمایت از صنعت فرش ایفا کند. کمک به بازاریابی بین‌المللی، تأمین بخشی از هزینه‌های تبلیغات و معرفی هرچه بیشتر فرش ایرانی در بازار‌های جهانی از جمله اقداماتی است که می‌تواند به احیای جایگاه این کالای ارزشمند ایرانی کمک کند.

آل‌اسحاق خاطرنشان کرد: فرش دستباف ایران همچنان از ظرفیت بالایی برای حضور در بازار‌های جهانی برخوردار است و در صورت هم‌افزایی دولت، فعالان اقتصادی و صادرکنندگان، می‌توان شاهد رشد چشمگیر صادرات این صنعت بود.

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برچسب ها: تجارت ، فرش
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۸ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
یحیی آل اسحاق ، چه اسمی هم داره . تنمون میلرزه .
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