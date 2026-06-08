رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس گفت:بانک مرکزی با تامین به موقع اعتبارات زمینه پرداخت وام اشتغال مددجویان را فراهم کند

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - جعفر قادری رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس اظهارداشت: بانک مرکزی باید با تامین اعتبارات موردنیاز شبکه بانکی در وهله اول و سپس نظارت بر عملکرد شبکه بانکی در فرآیند پرداخت این وام، زمینه دریافت وام اشتغال توسط مددجویان را فراهم کند

نایب رئیس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به این موضوع که در جلسات با مسئولان اقتصادی کشور از جمله وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی موضوع تعیین سهمیه بانک‌ها و تأمین مالی آن‌ها برای پرداخت وام اشتغال پیگیری شده است، تصریح کرد: خواسته مجلس این است که به سرعت زمینه برای اجرای مصوبات قانون بودجه ۱۴۰۵ فراهم شود. در جلساتی که با مسئولان اقتصادی داریم این موضوع را با جدیت پیگیری می‌کنیم.

وی ادامه داد: اشتغال‌زایی موضوع مهمی است و به ویژه این مسئله اهمیت دارد که مددجویان نهادهای حمایتی به مبالغ دسترسی پیدا کنند. با توجه به این که قرار است وام اشتغال مددجویان در پنل‌های خورشیدی به کار بیفتد، تسریع پرداخت وام اشتغال به معنای هدایت اعتبارات به بخش‌های مولد اقتصادی است.

نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: شرایط جنگی فعلی لزوم هدایت اعتبارات به بخش‌های مولد اقتصادی را بیش از پیش مطرح کرده است. در همین راستا، تعیین سهمیه بانک‌ها از وام اشتغال و تأمین اعتبار آن‌ها از اهمیت اساسی برخوردار است.

قادری‌گفت: اشتغال‌زایی برای مددجویان به معنای توانمندسازی آن‌ها و عدم نیاز به حمایت‌های دولتی است. به این ترتیب، از یک طرف امید به زندگی در خانواده‌های مددجو افزایش می‌یابد و از طرف دیگر، هزینه‌های دولت کاهش پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: بیکاری نتاج منفی شدیدی برای جامعه دارد. نیاز است بانک مرکزی به سرعت سهمیه بانک‌ها را برای پرداخت وام اشتغال مشخص کند و تأمین اعتبارشان را در دستور کار قرار دهد. در غیر این صورت، هدف قانون‌گذار مبنی بر اشتغال‌زایی برای مددجویان و توانمندسازی آن‌ها تحقق پیدا نمی‌کند.

نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: جنگ تحمیلی اخیر ضربه شدیدی به کسب و کارها زد و مردم تحت فشار زیادی قرار گرفتند. در این شرایط، باید اعطای سریع وام‌های خرد به ویژه وام اشتغال در دستور کار باشد.

قادری گفت: در طرح به کار انداختن وام اشتغال مددجویان در پنل‌های خورشیدی، اگر مددجو فضای کافی در اختیار داشته باشد، پنل خورشیدی در آنجا قرار می‌گیرد. اما اگر مددجو این فضا را در اختیار نداشته باشد، به اندازه وام اشتغال در پنل خورشیدی سهیم می‌شود.

وی ادامه داد: سرپرست خانواده مددجویی که پنل خورشیدی در فضای مدنظر آن‌ها قرار داده شده، مسئول نگه‌داری و تمیزکاری پنل است. به این ترتیب، اشتغال‌زایی برای مددجو صورت می‌گیرد و توانمندسازی مددجویان تحقق پیدا می‌کند.

نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: تسهیلات حمایتی با این هدف در قانون مصوب می‌شوند که زمینه را برای باز کردن گرهی از مشکلات مردم فراهم کنند. به ویژه وقتی قرار است تسهیلات در اختیار مددجویان قرار بگیرد، باید بانک مرکزی نسبت به تعیین سهمیه بانک‌ها و تأمین اعتبار موردنظر جدیت بیشتری داشته باشد.

وی ادامه داد: مددجویان جزو ضعیف‌ترین اقشار جامعه به شمار می‌روند و کمک به معیشت آنان در شرایط فعلی از اولویت و اهمیت بالایی برخوردار است. بانک مرکزی باید با تامین اعتبارات موردنیاز شبکه بانکی در وهله اول و سپس نظارت بر عملکرد شبکه بانکی در فرآیند پرداخت این وام، زمینه دریافت وام اشتغال توسط مددجویان را فراهم کند.