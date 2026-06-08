باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - غلامرضا دهقان ناصرآبادی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه اگر فرماندهی مذاکرات متمرکزتر و مبتنی بر یک راهبرد واحد باشد، قدرت چانهزنی ایران افزایش مییابد، گفت: اگر مذاکرهکننده ارشد کشورمان بتواند همزمان تصویر دقیقی از ظرفیتهای اقتصادی، امنیتی، انرژی و ژئوپلیتیکی کشور ارائه دهد، طرف مقابل نیز با درک روشنتری از خطوط قرمز و اهداف ایران وارد گفتوگو خواهد شد.
نماینده مردم کازرون و کوهچنار در مجلس اظهار کرد: تمرکز مسئولیت مذاکرات با آمریکا و چین، امکان ایجاد هماهنگی میان دستگاههای دیپلماسی، اقتصاد و صنعت انرژی را فراهم میکند و این انسجام به کشور اجازه میدهد از فرصتهای موجود در بازار جهانی استفاده کرده و پیامهای روشن و بدون ابهام به طرفهای مذاکره منتقل کند و چنین ساختاری، اساس هر دیپلماسی مقتدر و اقتصادی محور است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه یکی از نقاط ضعف مذاکرات گذشته، فاصله میان دستگاه دیپلماسی و حوزه اقتصاد بوده است، بیان کرد: امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به دیپلماسی اقتصادی نیاز دارد، همچنین توافق سیاسی زمانی ارزشمند است که به افزایش سرمایهگذاری، توسعه تجارت خارجی، انتقال فناوری، رشد صادرات و بهبود معیشت مردم منجر شود.
دهقان با تاکید بر اینکه صنعت نفت و گاز ایران همچنان موتور محرک اقتصاد کشور است، گفت: هرگونه کاهش محدودیتهای مالی و بانکی، تسهیل تبادلات تجاری و ایجاد ثبات در روابط خارجی، میتواند زمینه افزایش صادرات نفت، فرآوردههای نفتی، محصولات پتروشیمی و جذب سرمایه برای توسعه میادین مشترک را فراهم کند همچنین دسترسی به فناوریهای نوین حفاری و پالایش میتواند سرعت توسعه صنعت انرژی را افزایش دهد و به کشور کمک کند از فرصتهای بازار جهانی بهرهبرداری کند.
نماینده مردم کازرون و کوهچنار در مجلس با اعتقاد به اینکه موفقیت در مذاکرات منوط به اقدام از موضع قدرت است، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران نشان داده است که حتی تحت فشارهای اقتصادی و تحریمهای گسترده، توانسته بخش قابلتوجهی از ظرفیتهای خود را حفظ کند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس تاکید کرد: هدف مذاکرات باید احقاق حقوق ملت ایران، رفع محدودیتهای غیرقانونی و ایجاد شرایط عادلانه برای تعاملات اقتصادی و مالی کشور باشد.
دهقان اظهار کرد: تجربه مدیریت کلان آقای محمدباقر قالیباف، شناخت کامل ایشان از سازوکارهای اداری، بودجهای و اجرایی کشور و توانایی ایجاد هماهنگی میان دستگاهها، ابزار مهمی برای پیشبرد اهداف ملی است.
این نماینده مجلس اضافه کرد: نگاه مسئلهمحور، نتیجهگرایی و تسلط بر فرآیندهای تصمیمگیری، به مذاکرهکننده امکان میدهد، علاوه بر تامین منافع اقتصادی کشور، پیام قدرت و اقتدار ایران را منتقل کند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اینکه ایران در چهارراه انرژی و تجارت منطقه قرار گرفته است، بیان کرد: دسترسی به آبهای آزاد، قرار گرفتن در مسیر کریدورهای بینالمللی، برخورداری از منابع عظیم انرژی و بازار داخلی بزرگ، ظرفیتهای بینظیری هستند که هنوز بهطور کامل به ثروت ملی تبدیل نشدهاند. مذاکرات موفق باید این مزیتها را به فرصتهای اقتصادی و ژئوپلیتیکی تبدیل کند.
نماینده مردم کازرون و کوهچنار در مجلس گفت: یکپارچگی فرماندهی مذاکرات همچنین امکان پیشبرد موضوعاتی مانند رفع تحریمها، دریافت غرامت و جلوگیری از اقدامات یکجانبه و زورگویی طرفهای مقابل را فراهم میکند و زمانی که کشور از منظر اقتصادی، انرژی و فناوری قدرت چانهزنی داشته باشد، فشارها کاهش یافته و ایران میتواند از موضع برابر وارد مذاکره شود.
دهقان اظهار کرد: ترکیب تجربه سیاسی و مدیریتی آقای قالیباف با رویکرد اقتصادی و فناورانه کشور سبب میشود مذاکرات راهبردی در مسیر منافع ملی هدایت شود و بهیقین کلید تبدیل هر توافق سیاسی به دستاورد اقتصادی ملموس برای ملت، تمرکز تصمیمگیری، انسجام دیپلماتیک و شناخت دقیق از اقتصاد ملی ایران است.
این نماینده مجلس میگوید در نهایت هر ساختاری که بتواند انسجام تصمیمگیری، قدرت چانهزنی و تمرکز بر منافع اقتصادی و سیاسی کشور را افزایش دهد، به نفع جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری به دیپلماسی هوشمند، اقتصادمحور و مبتنی بر اقتدار ملی نیاز داریم؛ دیپلماسیای که ضمن دفاع از حقوق ملت ایران، مسیر رشد اقتصادی، توسعه صنعت انرژی و ارتقای جایگاه کشور در نظام بینالملل را هموار کند.