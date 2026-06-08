فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی از حضور ۱۰۰ روزه مردم در خیابان‌ها تقدیر و تشکر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سید مجید موسوی فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی با تقدیر است حضور ۱۰۰ روزه مردم در خیابان‌ها خطاب به آنها تأکید کرد: این مسیر را همچنان تا زمانی که مقام عظمای ولایت اراده می‌کند حفظ کنید و تلاش داشته باشید که انشاءالله ما بتوانیم با پیوند زدن میدان خیابان و دیپلماسی دشمن را از صحنه تلاش مذبوحانه خارج کنیم و عزت و اقتدار را برای ایران و جهان و ملت‌های آزاده فراهم کنیم.

متن کامل این پیام به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

«ولا تهنوا ولا تحزنو و انتم العلون ان کنتم مومنین»

ابتداً از همه مردم مقتدر ولایت مدار و با عزت ایران اسلامی ابراز تشکر دارم از حماسه‌ای که در طول این ۱۰۰ روز گذشته آفریدید، مردم مبعوث شده‌ای که به شایستگی مسئولیت خودتان را در بهترین و خطیرترین برهه تاریخ درک کردید و توانستید با اقدامات شایسته خودتان و حضور در میدان دشمن را مأیوس کنید.

ما مفتخر بودیم که به واسطه حضور شما در خیابان‌ها و در میدان‌ها با اقتدار بایستیم و در ۴۰ روز اقدام عملیاتی بکنیم.

اما عملیات شما ۱۰۰ روز به درازا کشید لذا من هم از شما ملت غیور و از همه آحاد ملت و همه کسانی که در قالب این توده عظیم و این انسان‌های ارزشمند خودشان را به عنوان جمعیت مبعوث شده به نمایش گذاشتند و انتظار ولایت را در صحنه ظاهر کردند تشکر می‌کنم.

شما مردمی که در اقشار مختلف در نصاب سنی‌های مختلف در جنسیت‌های مختلف به ویژه بانوانی که با وجود همه مسئولیت‌های خانوادگی میداندار‌های ارزشمندی در این صحنه بودند، این مسیر را همچنان تا زمانی که مقام عظمای ولایت اراده می‌کند حفظ کنید و تلاش داشته باشید که انشاءالله ما بتوانیم با پیوند زدن میدان خیابان و دیپلماسی دشمن را از صحنه تلاش مذبوحانه خارج کنیم و عزت و اقتدار را برای ایران و جهان و ملت‌های آزاده فراهم کنیم.

موفق و پیروز باشید

سرباز کوچک شما سید مجید موسوی»

برچسب ها: هوافضای سپاه پاسداران ، حضور مردمی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۸
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۲ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
خدا نگهدارتون باشه ان‌شاالله .ما قدر دان زحمات شما هستیم
موفق وسلامت باشید ان‌شاالله
۱
۰
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Iran (Islamic Republic of)
بی نظیر بیگلری
۰۸:۱۳ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
درود خدا بر تو شیرمرد ایرانم میبوسم دست پای سپاه پاسداران دمتون گرم زیرسایه امام زمان سلامت باشین خدا قوت...
۱
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ابو مهدی
۲۲:۵۵ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
دمت گرم خدا قوت پهلوون، دلمون رو شاد کردید انشاءالله که خداوند حفظتون کنه، تا پای جان ومال پای ناموس وخاک وطن وپرچم جمهوری اسلامی ایران سربلند در کنار شما شیر مردان نیروهای مسلح هستیم
۲
۳
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Iran (Islamic Republic of)
حمید
۲۲:۴۲ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
سلام. سید بزرگوار.انشاالله اسرائیل راشخم بزنید.خداوندشماراحفظ کند.باچندعددموشک بسنده نکنید.طوری بزنیدکه دیکرجرات نکن نگاه چپ به ایران بکند.
۳
۲
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Iran (Islamic Republic of)
محسن
۱۸:۱۳ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
خدا حفظت کنه سردار عزیز که باعث سربلندی ما ایرانی ها هستی
۲
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۸ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
شما زنده باشید ولی موشک باران کردن اسرائیل را هر چه زودتر انجام دهید تا ترامپ بفهمه یک من ماست چقدر کره داره
۲
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۸ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
زنده باشید ، ای سردار نقطه زن و قهرمان
درود به شرف و غیرت و شجاعت شما دلاوران عرضه پیکار .
۲
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۴ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
عشق است ارتش و شهدای بزرگ ارتش که هم امرای عزیز ارتش گمنام هستند هم خود ارتش هم شهدای ارتش ... ملت فدای ارتش
۱
۹
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Iran (Islamic Republic of)
محمد
۰۲:۱۰ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
موافقم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۹ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
سید دوستت داریم
۳
۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۸ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
ما برای وطن هر روز و هر شب می آییم تجمعات در میادین و خیابان
عشق است جمهوری اسلامی ایران ابرقدرت
۲
۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۶ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
عشقی سردار
۳
۱۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۲۱ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
درود بی کران خداوندبر سید مجید موسوی.
۵
۲۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۳۶ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
سرتون سلامت سردار
۴
۱۹
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Iran (Islamic Republic of)
شاهد
۰۷:۳۵ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
درود بر شرفت دلاور .سید مجید قهرمان مایه افتخارمایی.دست خدا پشت و پناهتان و دعای خیر امام زمان بدرقه راهتان باد.
۶
۲۰
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Iran (Islamic Republic of)
ایرانی
۰۷:۲۲ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
آقا سید مجید موسوی، سردار عزیز ترا به جون مادرت زهرا، جواب کسی را نده به حکم قرآن و رهبرت عمل کن، تا میتونی امان ندهید به این دشمنان اسلام.
۵
۱۷
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