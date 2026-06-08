باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سید مجید موسوی فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی با تقدیر است حضور ۱۰۰ روزه مردم در خیابان‌ها خطاب به آنها تأکید کرد: این مسیر را همچنان تا زمانی که مقام عظمای ولایت اراده می‌کند حفظ کنید و تلاش داشته باشید که انشاءالله ما بتوانیم با پیوند زدن میدان خیابان و دیپلماسی دشمن را از صحنه تلاش مذبوحانه خارج کنیم و عزت و اقتدار را برای ایران و جهان و ملت‌های آزاده فراهم کنیم.

متن کامل این پیام به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

«ولا تهنوا ولا تحزنو و انتم العلون ان کنتم مومنین»

ابتداً از همه مردم مقتدر ولایت مدار و با عزت ایران اسلامی ابراز تشکر دارم از حماسه‌ای که در طول این ۱۰۰ روز گذشته آفریدید، مردم مبعوث شده‌ای که به شایستگی مسئولیت خودتان را در بهترین و خطیرترین برهه تاریخ درک کردید و توانستید با اقدامات شایسته خودتان و حضور در میدان دشمن را مأیوس کنید.

ما مفتخر بودیم که به واسطه حضور شما در خیابان‌ها و در میدان‌ها با اقتدار بایستیم و در ۴۰ روز اقدام عملیاتی بکنیم.

اما عملیات شما ۱۰۰ روز به درازا کشید لذا من هم از شما ملت غیور و از همه آحاد ملت و همه کسانی که در قالب این توده عظیم و این انسان‌های ارزشمند خودشان را به عنوان جمعیت مبعوث شده به نمایش گذاشتند و انتظار ولایت را در صحنه ظاهر کردند تشکر می‌کنم.

شما مردمی که در اقشار مختلف در نصاب سنی‌های مختلف در جنسیت‌های مختلف به ویژه بانوانی که با وجود همه مسئولیت‌های خانوادگی میداندار‌های ارزشمندی در این صحنه بودند، این مسیر را همچنان تا زمانی که مقام عظمای ولایت اراده می‌کند حفظ کنید و تلاش داشته باشید که انشاءالله ما بتوانیم با پیوند زدن میدان خیابان و دیپلماسی دشمن را از صحنه تلاش مذبوحانه خارج کنیم و عزت و اقتدار را برای ایران و جهان و ملت‌های آزاده فراهم کنیم.

موفق و پیروز باشید

سرباز کوچک شما سید مجید موسوی»