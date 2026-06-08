رئیس جمهور آمریکا ادعا کرد که خواستار توقف حملات از سوی رژیم صهیونیستی خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در گفتگوی تلفنی با «باراک راوید» خبرنگار آکسیوس، گفت که قصد دارد با «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی تماس بگیرد و به او بگوید که علیه ایران حمله متقابل انجام ندهد.

رئیس جمهور آمریکا گفت: «من همین الان با بی‌بی تماس می‌گیرم و به او می‌گویم که تلافی نکند. هر کدام از آنها کار خودشان را کردند. اسرائیل حمله خود را انجام داد و ایران حمله خود را انجام داد. ما به حمله دیگری نیاز نداریم.»

ترامپ در ادامه این مکالمه تلفنی افزود: «حملات ایران تلفات نداشت. امیدوارم اسرائیل تلافی نکند. اگر بی‌بی علیه آنها حمله متقابل انجام دهد، ماجرا مثل ۴۷ سال گذشته یا سه هزار سال گذشته ادامه پیدا خواهد کرد».

رئیس جمهور آمریکا در ادامه به ادعا‌های پیشین خود درباره توافق آتش‌بس اشاره کرد و گفت: «ما به توافق نهایی با ایران بسیار نزدیک هستیم. این یک توافق خوب خواهد بود. من نمی‌خواهم به دلیل آنچه اکنون اتفاق می‌افتد، از هم بپاشد.»

 ایران اواخر یکشنبه با شلیک موجی از موشک‌ها، به حمله رژیم صهیونیستی علیه بیروت پاسخ داد.

قرارگاه خاتم‌الانبیا در بیانیه‌ای اعلام کرد رژیم صهیونیستی با نقض مکرر آتش‌بس و با حمایت آمریکا، حملات خود علیه مردم لبنان را تشدید کرده و با هدف قرار دادن ضاحیه جنوبی بیروت از خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران عبور کرده است.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکید کرده در صورتی که رژیم صهیونیستی به این حمله پاسخ دهد، با حملات بسیار شدیدتر رو به رو خواهد شد.

برچسب ها: دونالد ترامپ ، حمله ایران ، حمله موشکی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۶ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
فقط زبان زور و قدرت را میفهمید . از طرفی نباید دشمن را به هیچ وجه دست کم گرفت .
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۶ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
تو کاره ای نیستی اربابات تو سنا باید به اسراییل بگن
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۳ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
مرگ بر دولت مردان آمریکا خون جوانان ما چکیده از چنگ تو
۱
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۴ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
به نتانیاهو بگو چخه!!!
۱
۴
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Iran (Islamic Republic of)
سلام
۰۸:۱۷ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
تو گفتی اون سگ هار هم قبول کرد تو چقدر خری
و از همه بدتر داخلی های که تو را قبول دارند و بدنبال توافق با توی حرامزاده بچه خوارند
۱
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۰۲ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
سگ زرد برادر شغال...
۱
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۲۳ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
نتانیاهو هم جواب تلفن ترامپ را نداد
۱
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۵۹ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
از اربابش خواهش میکنه نزن
۱
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۵۱ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
سگ زرد قاتل ننگ بر تو باد
۱
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۴۲ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
تو راست میگی
۱
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۵۵ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
افرین پسر خوب هرچی ایران میگه بگو چشم و سریع انجام بده و ساکت بشین و حرف زیادی نزن
۰
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۲:۴۲ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
خر خودتی خر زاده ...
گوشای تو درازه ...
۰
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۴۶ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
فک نکنم
۰
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۲۸ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
دروغ میگه باید بیشتر مواظب بود . خصوصا درروزها و هفته های اتی
۰
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۱۶ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
خدا خفه ت کنه بحق غلی.،🤲🤲
۰
۵
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۱۲
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