رئیس جمهور آمریکا ادعا کرد که خواستار توقف حملات از سوی رژیم صهیونیستی خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در گفتگوی تلفنی با «باراک راوید» خبرنگار آکسیوس، گفت که قصد دارد با «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی تماس بگیرد و به او بگوید که علیه ایران حمله متقابل انجام ندهد.

رئیس جمهور آمریکا گفت: «من همین الان با بی‌بی تماس می‌گیرم و به او می‌گویم که تلافی نکند. هر کدام از آنها کار خودشان را کردند. اسرائیل حمله خود را انجام داد و ایران حمله خود را انجام داد. ما به حمله دیگری نیاز نداریم.»

ترامپ در ادامه این مکالمه تلفنی افزود: «حملات ایران تلفات نداشت. امیدوارم اسرائیل تلافی نکند. اگر بی‌بی علیه آنها حمله متقابل انجام دهد، ماجرا مثل ۴۷ سال گذشته یا سه هزار سال گذشته ادامه پیدا خواهد کرد».

رئیس جمهور آمریکا در ادامه به ادعا‌های پیشین خود درباره توافق آتش‌بس اشاره کرد و گفت: «ما به توافق نهایی با ایران بسیار نزدیک هستیم. این یک توافق خوب خواهد بود. من نمی‌خواهم به دلیل آنچه اکنون اتفاق می‌افتد، از هم بپاشد.»

ایران اواخر یکشنبه با شلیک موجی از موشک‌ها، به حمله رژیم صهیونیستی علیه بیروت پاسخ داد.

قرارگاه خاتم‌الانبیا در بیانیه‌ای اعلام کرد رژیم صهیونیستی با نقض مکرر آتش‌بس و با حمایت آمریکا، حملات خود علیه مردم لبنان را تشدید کرده و با هدف قرار دادن ضاحیه جنوبی بیروت از خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران عبور کرده است.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکید کرده در صورتی که رژیم صهیونیستی به این حمله پاسخ دهد، با حملات بسیار شدیدتر رو به رو خواهد شد.