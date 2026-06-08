وزارت امور خارجه اعلام کرد: جمهوری اسلامی ایران هشدار می‌دهد که هر گونه ماجراجویی شرورانه رژیم صهیونیستی علیه لبنان یا ایران، با پاسخ کوبنده نیرو‌های مسلح مواجه خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - وزارت امور خارجه اعلام کرد: متعاقب نقض مکرر آتش‌بس مورخ ۱۹ فروردین و تکرار اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی علیه لبنان و جمهوری اسلامی ایران، از جمله از طریق همدستی با ارتش تروریستی آمریکا در حملات دو هفته اخیر به کشتی‌ها و اهداف ایرانی در مناطق جنوبی کشور، و نیز همدستی با رژیم آمریکا در راهزنی دریایی علیه ملت ایران، نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران شامگاه یکشنبه مورخ ۱۷ خرداد ۱۴۰۵ در چارچوب حق ذاتی دفاع مشروع وفق ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد، چند هدف نظامی را در شمال سرزمین‌های اشغالی فلسطین مورد ضربه قرار دادند.

جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر عزم جدی ملت ایران برای دفاع قاطع از امنیت و منافع ملی خود در هر نقطه‌ای که تشخیص بدهد، یادآوری می‌کند که آتش‌بس در لبنان، بخش لاینفک تفاهم آتش‌بس مورخ ۱۹ فروردین ۱۴۰۵ بود و دولت آمریکا مسئولیت مستقیم در قبال نقض‌های آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی و پیامد‌های مترتب بر آن و نیز هر گونه افزایش تنش در منطقه دارد. 

جمهوری اسلامی ایران هشدار می‌دهد که هر گونه ماجراجویی شرورانه رژیم صهیونیستی علیه لبنان یا جمهوری اسلامی ایران، با پاسخ کوبنده و همه‌جانبه نیرو‌های مسلح شجاع ایران مواجه خواهد شد.

برچسب ها: حمله به رژیم صهیونیستی ، وزارت امور خارجه
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۱ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
تفنن مذاکرات کار را به اینجا رسوند . گفتن برین خودتونو مجهز کنید .
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۳۳ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
بزنید و نترسید. این دشمن خونخوار باید به زمین گرم بخورد
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