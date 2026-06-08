بر اساس اعلام سازمان هواپیمایی کشوری، پروازهای فرودگاه امام خمینی (ره) تا اطلاع ثانوی متوقف شد.

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0633\u0627\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0647\u0648\u0627\u067e\u06cc\u0645\u0627\u06cc\u06cc \u06a9\u0634\u0648\u0631\u06cc \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u06a9\u0631\u062f \u062a\u0645\u0627\u0645\u06cc \u067e\u0631\u0648\u0627\u0632\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0634\u0647\u0631 \u0641\u0631\u0648\u062f\u06af\u0627\u0647\u06cc \u0627\u0645\u0627\u0645 \u062e\u0645\u06cc\u0646\u06cc (\u0631\u0647) \u0627\u0632 \u0628\u0627\u0645\u062f\u0627\u062f \u06f1\u06f8 \u062e\u0631\u062f\u0627\u062f \u06f1\u06f4\u06f0\u06f5 \u062a\u0627 \u0627\u0637\u0644\u0627\u0639 \u062b\u0627\u0646\u0648\u06cc \u0645\u062a\u0648\u0642\u0641 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\u0645\u0633\u0627\u0641\u0631\u0627\u0646 \u0627\u0632 \u0645\u0631\u0627\u062c\u0639\u0647 \u0628\u0647 \u0641\u0631\u0648\u062f\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0648\u062f\u062f\u0627\u0631\u06cc \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0648 \u0627\u062e\u0628\u0627\u0631 \u0628\u0639\u062f\u06cc \u0631\u0627 \u0627\u0632 \u0645\u0631\u0627\u062c\u0639 \u0631\u0633\u0645\u06cc \u067e\u06cc\u06af\u06cc\u0631\u06cc \u06a9\u0646\u0646\u062f.