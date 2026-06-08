در پی محدودیت‌های پروازی در آسمان کشور، سازمان حج و زیارت اعلام کرد: تمامی زائران ایرانی حاضر در سرزمین وحی در سلامت کامل به سر می‌برند و روند ارائه خدمات اجرایی ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پرواز‌های بازگشت حجاج کشورمان از روز یازدهم خرداد ماه آغاز شده و بیش از نیمی از حجاج تاکنون به میهن اسلامی منتقل گشته‌اند.

روند پرواز‌های حجاج یکشنبه ۱۷ خرداد ماه نیز به صورت برنامه ریزی شده انجام گرفت که با نقض آتش بس از سوی رژیم صهیونیستی و حمله به بیروت و به دنبال آن پاسخ نیرو‌های مسلح کشورمان به حملات ددمنشانه، آسمان کشورمان با محدودیت پروازی مواجه است.

در این خصوص سازمان حج و زیارت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد؛ به آگاهی خانواده‌های محترم حجاج وملت شریف می‌رساند که با وجود محدودیت‌های ایجادشده در پرواز‌های آسمان کشور، هیچ‌گونه نگرانی در خصوص وضعیت زائران ایرانی در سرزمین وحی وجودندارد. 

تمامی حجاج ایرانی حاضر در مکه مکرمه و مدینه منوره در شرایط مناسب به سر می‌برند و خدمات اجرایی و رفاهی آنان به‌صورت کامل ومنظم در حال ارائه است.

به‌طور مستمر وضعیت زائران تحت نظارت سازمان حج قرار دارد وبرنامه‌ریزی‌های لازم برای بازگشت ایمن و منظم حجاج به کشور را دنبال می‌کنیم. 

از خانواده‌های محترم زائران درخواست می‌کنیم اخبار و اطلاعیه‌های مرتبط را صرفاً از طریق مراجع رسمی پیگیری کرده و اطمینان داشته باشند که سلامت، آرامش و رفاه حجاج عزیز در اولویت کامل قرار دارد.

به فضل الهی و باتلاش شبانه‌روزی عوامل اجرایی، تمامی زائران ایرانی در امنیت و آرامش بوده و خدمات‌رسانی به آنان بدون وقفه ادامه دارد. 

دعاگوی هموطنان شریف و کشور عزیزمان، جمهوری اسلامی ایران در مکه مکرمه و مدینه منوره هستیم.

برچسب ها: سازمان حج و زیارت ، حجاج ایرانی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۵:۰۸ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
بازگشت ما به تعویق افتاده ،در عربستان حیران و سرگردانیم هیچ کس هم به فکر نیست. تو رو به خدا ی کاری کنید
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