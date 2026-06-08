باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - علیرضا محمد مربی تیم فوتبال گل گهر سیرجان در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره اینکه احتمال برگزاری تورنمنت ۳ جانبه بین پرسپولیس، گل گهر و چادر ملو برای تعیین سومین نماینده ایران در آسیا اظهار کرد: حالا که قرار است تیم گل گهر به جام باشگاه‌های آسیا برود صحبت از تورنمنت ۳ جانبه می‌کنند.

او افزود: من اطلاعی از این موضوع ندارم. به هر حال بازی‌ها خیلی وقت است که برگزار نمی‌شود و بازیکنان آسیب می‌بینند. اصلا به چه دلیل می‌خواهند تورنمنت ۳ جانبه برگزار کنند.

محمد درباره اظهاراتش در مورد مذاکره باشگاه پرسپولیس با مهدی تارتار گفت: من اصلا درباره مذاکره حرفی نزدم و فقط گفتم که من از گوشه و کنار این خبر را شنیدم.

مربی گل گهر سیرجان درباره اینکه گفته می‌شود مهدی تارتار به خاطر مذاکره با نکونام برای هدایت گل گهر ناراحت شده است، بیان کرد: فکر نمی‌کنم که چنین مذاکره‌ای صحت داشته باشد، چون مهدی تارتار با باشگاه گل گهر قرارداد دارد. اصلا اگر این مذاکره صحت داشته باشد، کاملا غیر اخلاقی و غیر حرفه‌ای است.

او درباره اینکه اسفندیار پور مدرعامل باشگاه گل گهر بیان کرده که تارتار یکی از گزینه‌های سرمربیگری ما برای فصل آینده است، گفت: تارتار بهترین عملکرد را در تیم گل گهر داشته است. به نظرم تیم‌هایی که امسال هزینه کردند، مهدی تارتار در بین این تیم‌ها با آن بودجه‌ای که باشگاه گل گهر داشت شاهکار کرده است. امسال ما ۵ بازیکن اصلی مان را از دست دادیم، اما باشگاه بازیکنی را برای تارتار جایگزین نکرده است و در سخت‌ترین شرایط لیگ را شروع کردیم. من فکر نمی‌کنم که خارجی‌ها با شرایط جنگی دیگر به ایران برگردند.

محمد درباره اینکه وضعیت تیم ملی فوتبال ایران را در آستانه بازی‌های جام جهانی چطور می‌بیند، گفت: آرزوی موفقیت برای تیم ملی فوتبال دارم. ملی پوشان شرایط خوبی دارند و باید به جام جهانی بروند تا نتایج خوبی را رقم بزنند و از گروهشان صعود کنند، چون آنها توانایی این کار را دارند.

او درباره اینکه انتظار این را داشت که بازیکنی از گل گهر به تیم ملی فوتبال دعوت شود، گفت: بله، ما بازیکنان خوبی داشتیم که یکی از این بازیکنان می‌توانست مسافر جام جهانی شود که حالا این اتفاق نیفتاد.

مربی گل گهر سیرجان درباره اینکه تیم ملی فوتبال می‌تواند از گروهش صعود کند، گفت: به نظرم اگر تیم ملی فوتبال بتواند در اولین بازی اش با نیوزیلند برنده شود و در بازی دوم هم یک مساوی بگیرد در آن صورت می‌تواند به مرحله بعدی جام جهانی صعود کند.

او درباره اینکه لیست تیم ملی فوتبال ایران برای جام جهانی را چطور ارزیابی می‌کند، گفت: من نمی‌توانم در مورد لیست تیم ملی نظر بدهم، چون بیرون از گود هستم و قلعه نویی سرمربی تیم ملی هست و خودش هم می‌تواند این لیست را انتخاب کند. شاید بازیکن خوب داشته باشیم، اما در اهداف تاکنیکی قلعه نویی جایی نداشته باشد.

محمد درباره اینکه ایران در بین تیم‌های مسن جام جهانی قرار دارد، گفت: به هر حال سرمربی تیم ملی می‌توانست چند بازیکن جوان هم به جام جهانی ببرد، اما این اتفاق رخ نداد.