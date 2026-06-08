بهزاد داداش زاده پیشکسوت فوتبال به خبر محرومیتش از سوی کمیته اخلاق واکنش نشان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - بهزاد داداش زاده پیشکسوت فوتبال در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان  درباره  اینکه او به دلیل مصاحبه در مورد ادعای دعوت بازیکنان به اردوی تیم ملی با دریافت پول،  از سوی کمیته اخلاق محروم شده است، اظهار کرد: بله، کمیته اخلاق من را محروم کرده است و باید پاسخگو هم باشم. کلیپی از من در فضای مجازی پخش شده است به خاطر اختلافی که با مهدی تاج و سرمربی تیم ملی داشتند حرف‌های من را قیچی کردند و واقعیت‌ها را نگفتند. من گفتم که در دوران بازیگری‌ام در سال ۱۹۹۸ فرانسه از من پول می‌خواستند تا با تیم ملی فوتبال به جام جهانی بروم و این مسائل در کل دنیا اتفاق می‌افتد و مخصوص ایران نیست. سرمربی تیم ملی باید تصمیم بگیرد که دنبال چه هدفی هست.

او افزود: به هر حال تیم ملی ایران به جام جهانی رفته است و خیلی‌ها دوست نداشتند که امیر قلعه نویی روی نیمکت بنشیند، چون پرافتخارترین مربی ایران خواهد شد و اولین مربی ایرانی هست که تیم ملی را به جام جهانی برده و خودش هم روی نیمکت تیم ملی می‌نشیند. 

او افزود: خیلی‌ها مشکلات برای تیم ملی و قلعه نویی به وجود آوردند، اما الان فقط حاشیه درست کردن برای تیم ملی نیست. ما هم شنیده‌ایم که به ۱۵ نفر روادید آمریکا ندادند، اما فکر نمی‌کنم آن قدر تاثیری در ترکیب تیم ملی داشته باشد. ممکن است همه کاروان تیم ملی به آمریکا نروند، اما خوشبختانه همه بازیکنان در اختیار سرمربی تیم ملی هستند و ما برای اولین بار در طول تاریخ فوتبال کشورمان باید به مرحله بعد صعود کنیم و اگر این اتفاق نیفتد برای فوتبالمان جای سوال است. 

 داداش زاده درباره لیست تیم ملی فوتبال برای جام جهانی اظهار کرد: قلعه نویی بازیکنان را انتخاب کرده است و خودش تشخیص داده که این نفرات در تیم ملی فوتبال باشند و تفکرش چه چیزی بوده را نمی‌دانیم و خودش باید پاسخگو باشد. 

او افزود: سرمربی تیم ملی این نفرات را انتخاب کرده است و به طور حتم دلایلی برای این کار داشته است و باید حمایت کنیم تا تیم ملی به جام جهانی برود تا نتیجه بگیرد. اینکه ما بگوییم که چرا برخی از بازیکنان در تیم ملی نیستند این حاشیه درست می‌کند. به هر حال باید ببینیم که چه تفکری در این ۳ بازی در دستور کار است. البته ما به گفته فیفا دومین تیم جام جهانی به لحاظ سنی هستیم و این جای بحث است. ما الان به خاطر شرایط سنی نایب قهرمان جام جهانی شدیم. 

داداش زاده درباره اینکه بازی‌های دوستانه ایران برای آماده سازی در جام جهانی را چطور می‌بیند، گفت: هر چه بازی‌های دوستانه برگزار کنیم برای ما بهتر است. باید ببینیم که چه تیم‌هایی با ما بازی دوستانه برگزار می‌کنند و چه محکی در این بازی‌ها می‌خوریم. به هر حال تیم ملی بازی دوستانه برگزار کند خیلی به نفعش است. 

پیشکسوت فوتبال درباره اینکه حریفان ایران در جام جهانی را چطور ارزیابی می‌کند، گفت: ما نمی‌توانیم الان قضاوت کنیم و باید ببینیم که در بازی اول چه اتفاقی می‌افتد. خط دفاع تیم ملی پا به سن گذاشته است و سن‌ها بالاست و بازیکن در خط دفاع نداریم و باید ببینیم که قلعه نویی چه تفکر و دیدگاهی دارد و روز بازی می‌توانیم نظر بدهیم و هر چه الان حرف بزنیم گمانه زنی است. ما به جز اینکه برای تیم ملی فوتبال آرزوی موفقیت کنیم کار دیگری نمی‌توانیم انجام بدهیم. 

داداش زاده درباره اینکه دنیس درگاهی می‌تواند به تیم ملی فوتبال کمک کند، گفت: باید ببینم که درگاهی در چه شرایطی قرار دارد و می‌تواند خواسته ما را تامین کند یا نه! 

او درباره پیش بینی اش از نتایج تیم ملی فوتبال در جام جهانی گفت: به هر حال ما غیب گو و جادوگر مثل آن جادوگر معروف در فوتبال نیستیم که خیلی از مربیان دستشان با او در یک کاسه بود. به نظرم اگر تیم ملی فوتبال به مرحله بعد جام جهانی برود اتفاق خوب برای فوتبالمان است. البته کار سخت است، اما می‌توانند به مرحله بعدی جام جهانی صعود کنند. 

داداش زاده درباره احتمال برگزاری تورنمنت ۳ جانبه برای تعیین سومین نماینده ایران در آسیا گفت: به نظرم این کار خوبی است. اگر پرسپولیس و استقلال به آسیا بروند،  افتخاری برای فوتبالمان است و فوتبال ایران دیده می‌شود. اگر این اتفاق بیفتد در آن صورت می‌شود به فدراسیون فوتبال تبریک گفت که حق و ناحق نکرده است تا آن تیمی که حق دارد به آسیا برود. به هر حال هر تصمیمی که گرفته می‌شود نباید به فوتبالمان آسیب برسد. 

او در پایان گفت: از کمیته اخلاق تشکر می‌کنم که بعد از مصاحبه جنجالی که برای من به وجود آوردند،  به این مسئله ورود کرد. متاسفانه فیلم کامل آن مصاحبه را یکی از خبرگزاری‌ها نگذاشته است و آن تکه‌ای که می‌خواست به قلعه نویی و تیم ملی ضربه بزند را گذاشته است. چقدر خوب است که کمیته اخلاق به همه مسائل ورود کند همانطور که به مصاحبه من ورود کرد از این کمیته خواهش می‌کنم به مسائل ریز که باعث آسیب فوتبال شده است ورود کند تا فوتبال پاکی داشته باشیم.

برچسب ها: تیم ملی فوتبال ایران ، بهزاد داداش زاده
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