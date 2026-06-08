تمرینات تیم فوتبال پرسپولیس از امروز زیر نظر کریم باقری در مجموعه ورزشی آزادی برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - با توجه به اینکه احتمال برگزاری تورنمنت ۳ جانبه بین تیم‌های فوتبال پرسپولیس، گل گهر و چادر ملو برای تعیین سومین نماینده ایران در آسیا وجود دارد، براین اساس سرخپوشان پایتخت قرار است تمرینات خود را از امروز استارت بزنند تا برای بازی‌های پیش رو آماده باشند.  

تمرینات تیم پرسپولیس در نبود اوسمار قرار است زیر نظر کریم باقری مربی تیم  برگزار شود تا  سرخپوشان پایتخت آماده برگزاری تورنمنت ۳ جانبه شوند. البته  اوسمار ویرا و همکارانش قرار است روز شنبه وارد تهران شوند و باشگاه پرسپولیس برای این نفرات بلیت تهیه کرده است.

همچنین دنیل گرا و باکیچ دو بازیکن خارجی پرسپولیس هم امروز و سه شنبه وارد تهران خواهند شد و برای این نفرات نیز بلیت تهیه شده است.

باشگاه پرسپولیس به همه نفرات خود فراخوان حضور در تمرینات را اعلام کرده و حتی گفته می‌شود  به سروش رفیعی نیز اعلام شده در تمرینات این تیم شرکت کند. در واقع همه بازیکنان باید تا امروز خود را به محل تمرینات برسانند و در صورت غیبت غیر موجه بازیکنان این تیم با جریمه انضباطی مواجه خواهند شد.

محسن خلیلی با حفظ سمت معاونت ورزشی وظیفه سرپرستی تیم پرسپولیس را  بر عهده خواهد داشت.  

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، تمرینات پرسپولیس
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