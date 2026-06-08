سپاه پاسداران اعلام کرد: دشمن صهیونیستی با استفاده از موشک‌های بالستیک هواپرتاب اقدام به حمله به اهدافی در خاک کشورمان کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صبح دوشنبه اعلام کرد: «دشمن صهیونیستی با استفاده از موشک‌های بالستیک هواپرتاب اقدام به حمله به اهدافی در خاک کشورمان کرده است.»

ساعاتی قبل منابع محلی از انفجارهایی در استان‌های تهران، آذربایجان شرقی و اصفهان خبر دادند.

این تجاوزات پس از آن صورت گرفت که نیروهای مسلح کشورمان شامگاه یکشنبه در پاسخ به نقض آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی و حمله به ضاحیه بیروت، مناطق شمالی سرزمین‌های اشغالی را آماج حملات موشکی قرار دادند.

دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا دقایقی پس از حمله موشکی ایران اعلام کرد که به نتانیاهو گفته است به حمله ایران پاسخ ندهد. ترامپ گفت: ما به دستیابی به توافق نهایی با ایران بسیار نزدیک هستیم و من نمی‌خواهم اوضاع به دلیل اتفاقات فعلی خراب شود.

برخی رسانه‌های غربی نیز به نقل از منابع آمریکایی ادعا کردند که واشنگتن به تل‌آویو برای پاسخ به حمله ایران چراغ سبز نشان نداده است اما روزنامه «اسرائیل هیوم» به نقل از یک منبع آگاه گزارش کرد که اسرائیل حمله بامداد امروز خود به ایران را با ایالات متحده هماهنگ کرده بود.

برچسب ها: سپاه پاسداران ، حمله رژیم صهیونیستی به ایران
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۸
در انتظار بررسی: ۰
United States of America
ناشناس
۱۲:۰۷ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
با همه توان بکوبید بخدا مداکرات بدرد نخواهد خورد فقط موشک بارانشان کنید مرگ یکبار وشیون یکبار شمارا بخدا رجز خوانی ها را به عمل تبدیل کنید مامنتقم خون شهدا هستیم
۷
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۰ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
سید مجید نقطه زن سر جدت قسم حالا که شروع شده برای همیشه تمامش کنید شعار ۴۷ ساله این بوده اسرائیل باید از صحفه روزگار محو شود پس محو کنید پس تمام قدرت نظامی و پادگان ها فرودگاه ها را کابل نوری اینترنت شون را که زیر خلیج فارس هست هدف قرار دهید اما به خانه هایشان رحم کنید تا یهودیان برگردند همانجاکه بودند
۶
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۶ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
مرد نیستید اگه اینبار اسراییل را از روی کره زمین محو نکنید

ما از شما بسیار ممنونیم
ولی مرگ یکبار و شیون هم یکبار
بزنید تا وقتی که کاملا از بین رود

فرودگاه های را کاملا منهدم کنید و جنگنده های آنها که نقاط قوتشان از چند دقیقه بعد از برگشتشان بزنید تا نکته قوتشان از بین برود
۹
۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۹ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
فورا باید دریای سرخ به روی کشتی‌های مرتبط با اسرائیل بسته و با تمام توان صهیونیسم ظالم ریشه‌کن شود حتما ما باید از هر راه ممکن با جنگنده خود را به آسمان اسرائیل برسانیم. حملات باید ترکیبی و ویرانگر باشد.
۹
۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۷ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
وقتی بمب اتم نمیسازیم و میریم مذاکره نتیجه میشه این.
۱۲
۱۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۸ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
اخبار دیروز گفت در سراوان سپاه پاسداران در درگی با تروریست ها چهار تروریست به هلاکت رسیدن و یک مامور امنیت به شهادت رسید روحش شاد تسلیت
۴
۱۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۲ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
به هیچ عنوان به دشمن اجازه بازسازی و فرصت ندهید
۱۲
۳۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۲ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
پایگاه و فرودگاه بن گوریون را کاملا باچند موشک پیاپی نابود کنید ...
یدالله فوق ایدیهم ✊️
۱۴
۳۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۸ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
سریع بزنید فس فس نکنید
۱۴
۲۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۲۶ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
داره زیرساخت می زنه. نمی دونم چی بگم. چرا مهلتش می دین آخه!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
۱۴
۲۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۵۷ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
دیگه مذاکره با شیطانها چه معنی داره
۲۰
۵۲
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Iran (Islamic Republic of)
احمد
۰۷:۳۳ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
ایران نباید بذاره اسرائیل به این راحتی هم حزب الله رو بزنه وهم این که الان جرات کرده باز به ایران حمله کنه ، باید یک جواب قوی و محکم بده که بازدارنده باشه
۱۶
۵۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۳۰ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
شــرایـــطی ایجاد شــده که حقیقتاً باید ریشه این رژیم فاسد کودک کش کنده شود جهان عربی کلاً خواب تشریف دارند وتازه کمک تروریسهای آمریکایی وصهیونی هم هستند نیروهای مقاومت هم حتی در کشورهای خودشان تحت فشار هستند ایــــــــــــــــــــــــــــــــــران چاره ای ندارد که کــــار رابرای همیشه تمام کند ما آغازگر جنگ نبودیم وطبیعتاً باید واکنش در برابر نقض آتش بس در خلیج فارس و تنگه هرمز ودریای عمان و البته لبنان میدادیم یانکیها هم باتوجه به واکنشهای شدید ایران در جنگ نمی توانند همچون گذشته از این رژیم پشتیبانی کنند چراکه مردم خودش هم از جنگ خسته اند
۱۲
۲۹
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Iran (Islamic Republic of)
وحید
۰۷:۲۶ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
خدا رو شکر موقعیتی شد که بازم گوشمالی داده بشوند.این را غنیمت بشمارید و استفاده کامل رو ببرید.
۱۲
۳۷
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United States of America
ناشناس
۰۷:۲۶ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
مجدد پاسخ بدید با موشک‌های جدید ویرانگرترررررررر بکوبید این صهیونیست های نجس وحشی🤛🤛🤛🤛🤛
۱۳
۴۶
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۱۲
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