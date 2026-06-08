باشگاه خبرنگاران جوان - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صبح دوشنبه اعلام کرد: «دشمن صهیونیستی با استفاده از موشک‌های بالستیک هواپرتاب اقدام به حمله به اهدافی در خاک کشورمان کرده است.»

ساعاتی قبل منابع محلی از انفجارهایی در استان‌های تهران، آذربایجان شرقی و اصفهان خبر دادند.

این تجاوزات پس از آن صورت گرفت که نیروهای مسلح کشورمان شامگاه یکشنبه در پاسخ به نقض آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی و حمله به ضاحیه بیروت، مناطق شمالی سرزمین‌های اشغالی را آماج حملات موشکی قرار دادند.

دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا دقایقی پس از حمله موشکی ایران اعلام کرد که به نتانیاهو گفته است به حمله ایران پاسخ ندهد. ترامپ گفت: ما به دستیابی به توافق نهایی با ایران بسیار نزدیک هستیم و من نمی‌خواهم اوضاع به دلیل اتفاقات فعلی خراب شود.

برخی رسانه‌های غربی نیز به نقل از منابع آمریکایی ادعا کردند که واشنگتن به تل‌آویو برای پاسخ به حمله ایران چراغ سبز نشان نداده است اما روزنامه «اسرائیل هیوم» به نقل از یک منبع آگاه گزارش کرد که اسرائیل حمله بامداد امروز خود به ایران را با ایالات متحده هماهنگ کرده بود.