باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - روز گذشته بود که معاون وزیر نیرو در نشست خبری اظهار کرد امسال با همکاری مردم تا این لحظه برق را به شکل پایدار تأمین کردیم انرژی تحویلی به صنایع ۲۴ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است؛ در سایر بخش‌ها مانند خانگی هم محدودیتی تا این لحظه نداشته‌ایم و برنامه‌ریزی کردیم بخش مولد در اولویت تأمین برق باشند.

اما با بررسی‌های صورت گرفت مشخص شد در بخش‌هایی از استان مازندران همچون شهرستان بابلسر و ساری خاموشی با برنامه اعلام شده است موضوعی که با نبود محدودیت در شرایط فعلی با بخش خانگی در تضاد است.

در همین راستا طی پیگیری‌های خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، مصطفی رجبی مشهدی، معاون وزیر نیرو، جزئیات جدیدی از برنامه تعمیرات شبکه برق اعلام کرد.

طرح جدیدی برای تعمیرات و نگهداری فیدر‌های مهم شبکه برق با هدف کمک به شبکه در ساعات اوج بار در دستور کار قرار گرفته است.

این مقام مسئول در همین زمینه گفت: بر اساس اطلاعات دریافتی، برنامه این طرح به گونه‌ای است که فیدر‌های مهم و نیازمند به تعمیرات و نگهداری، در ساعات اوج بار شبکه تحت عملیات تعمیراتی قرار می‌گیرند.

او افزود: طبق اعلام مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران در تشریح این طرح، نوبت‌بندی برای هر فیدر به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده است که هر دو ماه یک‌بار، به مدت دو ساعت برای تعمیرات در نظر گرفته می‌شود. بنابراین، این‌گونه نیست که خاموشی‌های ناشی از تعمیرات در یک محدوده جغرافیایی به صورت روزانه یا هفتگی تکرار شود، بلکه گروه‌های تعمیراتی بر اساس جدول زمان‌بندی مشخص، برای رسیدگی به وضعیت فیدر‌ها اعزام خواهند شد.

معاون وزیر اظهار کرد: این برنامه‌ریزی به صورت متمرکز و با هدف بهینه‌سازی عملکرد شبکه، عمدتاً در روز‌های سه‌شنبه اجرایی می‌شود.