بر اساس پیگیری‌های صورت گرفته تا این لحظه تصمیمی برای تعطیلی بورس اتخاذ نشده و معاملات بورس امروز برقرار خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - بر اساس پیگیری‌های خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان تا این لحظه تصمیمی برای تعطیلی بورس اتخاذ نشده و معاملات بورس امروز ۱۸ خرداد برقرار خواهد بود.

به محض اعلام اتخاذ تصمیمی جدید جزئیات آن اطلاع‌رسانی خواهد شد. 

گفتنی است، پیش از این معاون نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود: ان‌شاءالله پس از بازگشایی بازار، بسیار بعید می‌دانم که بازار مجدداً دچار توقف شود، مگر اینکه حوادث بسیار نادر و پیش‌بینی‌نشده‌ای در شرایط اقتصادی کشور رخ دهد. سازمان بورس از نظر ساختاری و نظارتی دغدغه‌ای بابت بسته شدن مجدد بازار ندارد.

 تداوم فعالیت بازار سرمایه طبق شرایط عادی

 قادر معصومی خانقاه گفت: بازار سرمایه طبق روال معمول امروز فعالیت خود را ادامه خواهد داد در سناریوهای طراحی‌شده، تا زمانی که امکان انجام معاملات و تسویه آن‌ها برقرار باشد، بازار تعطیل نخواهد شد.

او ادامه داد: بر همین اساس و طبق سناریوهای پیش‌بینی‌شده، امروز بازار سهام هم فعال بوده و معاملات بدون تغییر ریزساختارها ادامه خواهد داشت.

برچسب ها: بورس ایران ، بازار سرمایه ، جنگ تحمیلی
خبرهای مرتبط
شاخص کل بورس از ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد عبور کرد
واکنش امروز بازار سرمایه منطقی بود
انتهای معاملات بازار سرمایه ثبت شد؛
کاهش ۶۷ هزار واحدی شاخص کل بورس
ارسلان قاسمی: هدف دشمن از حمله به شهرستان لامرد گرفتن تلفات بود + فیلم
وقتی اساتید دانشگاه شریف مانع از توقف تولید علم در زمان بمباران شدند + فیلم
وجود تفکر استعمار و تلاش دشمن برای بلعیدن ایران + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
مستمری مددجویان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) خرداد ۱۴۰۵ واریز شد
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۲۰ خرداد
برنامه‌ریزی برای ۱۲ عرضه اولیه در سال ۱۴۰۵+ فیلم
ترخیص ۱۱ هزار خودرو طی دو ماهه ابتدای امسال از گمرکات کشور
آخرین وضعیت راه‌اندازی صندوق‌های درآمد ثابت ارزی/ ۴ درخواست فعال در نوبت صدور موافقت اصولی
فرصت تازه برای تأمین برق پایدار صنایع/۳ هزار مگاوات برق آماده فروش در بازار برق
جزئیات قرارداد جدید احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر متصل به شبکه اعلام شد
آغاز رزمایش ملی پایش زنجیره کشاورزی/ شبکه نظارت بر آفت‌کش‌ها و قرنطینه متمرکز می‌شود
تسهیلات پرداختی شبکه بانکی طی دو ماه نخست سال جاری بیش از ۷۱ درصد رشد کرد
۲۲۸۰ میلیارد ریال خسارت جدید به مالکان خودرو‌های آسیب‌دیده از جنگ پرداخت شد
آخرین اخبار
مستمری خرداد مددجویان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) واریز شد
وزش باد شدید در نواحی شمال و شرق کشور طی ۵ روز آینده
ترافیک سنگین در محورهای منتهی به تهران و شمال کشور/ تردد از چالوس به سمت جنوب ممنوع است
۱.۵ میلیارد دلار از واردات دارو و تجهیزات پزشکی در داخل تولید شد
افزایش ۳۶۱ درصدی استرداد مالیات فعالان اقتصادی
افتتاح حدود ۱۶۰۰ واحد نهضت ملی مسکن تا دو ماه آینده
انجام ۱۰ پرواز «هما» برای بازگشت حجاج در ۲۰ خرداد
۲۲۸۰ میلیارد ریال خسارت جدید به مالکان خودرو‌های آسیب‌دیده از جنگ پرداخت شد
تحقق عدالت آموزشی بدون تکیه بر فناوری ممکن نیست/ ۱۲۰ هزار دانش آموز مناطق کم برخوردار تحت پوشش قرار گرفتند
جزئیات قرارداد جدید احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر متصل به شبکه اعلام شد
آغاز رزمایش ملی پایش زنجیره کشاورزی/ شبکه نظارت بر آفت‌کش‌ها و قرنطینه متمرکز می‌شود
تقویت امنیت غذایی در کشور همزمان با برگزاری نمایشگاه/فرسایش خاک به ۲۰ تن در هکتار رسید
تسهیلات پرداختی شبکه بانکی طی دو ماه نخست سال جاری بیش از ۷۱ درصد رشد کرد
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۲۰ خرداد
مستمری مددجویان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) خرداد ۱۴۰۵ واریز شد
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۲۰ خرداد
برنامه‌ریزی برای ۱۲ عرضه اولیه در سال ۱۴۰۵+ فیلم
برنامه ای برای افزایش قیمت پروژه‌های نهضت ملی مسکن نداریم
سامانه جامع متمرکز ارزی رونمایی شد
پیشرفت ۴۰ درصدی فیزیکی واحد‌های نهضت ملی مسکن / آورده متقاضیان به ۴۶ همت رسید
۱۶ همت تسهیلات در حوزه زراعت و باغبانی پرداخت شد
آخرین وضعیت راه‌اندازی صندوق‌های درآمد ثابت ارزی/ ۴ درخواست فعال در نوبت صدور موافقت اصولی
تجارت خارجی متوقف نمی‌شود/ شناسایی و کار روی مسیرهای جایگزین
فرصت تازه برای تأمین برق پایدار صنایع/۳ هزار مگاوات برق آماده فروش در بازار برق
ترخیص ۱۱ هزار خودرو طی دو ماهه ابتدای امسال از گمرکات کشور
رونق بنادر کشور در گرو هوشمندسازی
رشد ۳۳ درصدی واردات از مجموعه اتحادیه اقتصادی اوراسیا
سال گذشته حدود ۴.۸ میلیارد دلار واردات از کشور‌های عضو اوراسیا داشتیم/ کریدور سبز برای محصولات کشاورزی در دستور کار است
رشد ۲۲ درصدی حجم تجارت با موافقتنامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا محقق شد
کاهش ۸۰ درصدی معاملات مسکن در پایتخت