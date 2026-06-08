باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - بر اساس پیگیری‌های خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان تا این لحظه تصمیمی برای تعطیلی بورس اتخاذ نشده و معاملات بورس امروز ۱۸ خرداد برقرار خواهد بود.

به محض اعلام اتخاذ تصمیمی جدید جزئیات آن اطلاع‌رسانی خواهد شد.

گفتنی است، پیش از این معاون نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود: ان‌شاءالله پس از بازگشایی بازار، بسیار بعید می‌دانم که بازار مجدداً دچار توقف شود، مگر اینکه حوادث بسیار نادر و پیش‌بینی‌نشده‌ای در شرایط اقتصادی کشور رخ دهد. سازمان بورس از نظر ساختاری و نظارتی دغدغه‌ای بابت بسته شدن مجدد بازار ندارد.

تداوم فعالیت بازار سرمایه طبق شرایط عادی

قادر معصومی خانقاه گفت: بازار سرمایه طبق روال معمول امروز فعالیت خود را ادامه خواهد داد در سناریوهای طراحی‌شده، تا زمانی که امکان انجام معاملات و تسویه آن‌ها برقرار باشد، بازار تعطیل نخواهد شد.

او ادامه داد: بر همین اساس و طبق سناریوهای پیش‌بینی‌شده، امروز بازار سهام هم فعال بوده و معاملات بدون تغییر ریزساختارها ادامه خواهد داشت.