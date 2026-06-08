معاون نظارت بیمه مرکزی گفت: در برنامه‌های بیمه مرکزی، هوشمندسازی فرآیند‌های نظارت کلید خورده است و در دوره رئیس کل جدید بیمه مرکزی نیز این فرآیند با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - محمود حق‌وردیلو، معاون نظارت بیمه مرکزی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: منظور ما از این‌که نظارت‌های موجود پاسخگوی نیاز‌های فعلی نیست، این نیست که اصل نظارت زیر سؤال است، بلکه بحث بر سر این است که با توجه به افزایش تعداد شرکت‌های بیمه و همچنین ورود فناوری‌های نوین از جمله فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی، دیگر با رویکرد‌های قدیمی و نظارت سنتی، عملاً اثربخشی، کارایی و بهره‌وری لازم حاصل نمی‌شود.

‌او افزود: در همین راستا، در برنامه‌های بیمه مرکزی، هوشمندسازی فرآیند‌های نظارت کلید خورده است و در دوره رئیس کل جدید بیمه مرکزی نیز این فرآیند با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.

‌حق‌وردیلو ادامه داد: البته این موضوع به گونه‌ای نیست که بتوان در کوتاه‌مدت و مثلاً ظرف شش ماه نتیجه نهایی آن را مطالبه کرد؛ چراکه این فرایند، زمان‌بر است و نیازمند فراهم شدن بستر‌های لازم است، اما ما در این مسیر حرکت می‌کنیم.

‌معاون نظارت بیمه مرکزی تصریح کرد: در بیمه مرکزی چند سالی است که موضوع هوشمندسازی فرایند‌های نظارتی با همکاری بخش‌های مختلف آغاز شده و قرار است هوشمند سازی نظارت در برخی رشته‌ها از جمله ثالث و درمان به صورت پایلوت انجام شده و سپس این تجربه به سایر رشته‌ها نیز تسری پیدا کند.

حق‌وردیلو بیان کرد: البته این کار نیازمند همکاری کامل میان بخش‌های مختلف بیمه مرکزی، شرکت‌های بیمه و سایر دستگاه‌های ذیربط است. طبیعتاً این مسیر فقط به بیمه مرکزی محدود نمی‌شود و بخش فناوری اطلاعات شرکت‌های بیمه نیز باید همراهی لازم را داشته باشند.

‌او ادامه داد: بخشی از این بستر‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری و تأمین مالی برای توسعه زیرساخت هاست که قدری زمانبر است، اما موضوع به طوری جدی در دستور کار بیمه مرکزی قرار داشته و گام‌های اولیه آن نیز برداشته شده است.

برچسب ها: وزارت اقتصاد ، بیمه مرکزی
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