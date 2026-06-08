صادرات غیر نفتی استان چهارمحال و بختیاری ۴۷ درصد افزایش یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - دبیر کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان در اولین نشست این کارگروه در سال جاری گفت: صادرات غیرنفتی استان در سال ۴۰۴ به ۴۴۶، میلیون دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل (۱۴۰۳) حدود ۴۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.

شمسی پور گفت: با وجود محدودیت‌های صادراتی و جنگ تحمیلی دوسوم این صادرات مربوط به واحد‌های تولیدی و مابقی مربوط به واحد‌های تجاری است.

وی مهمترین محصولات صادراتی را در حوزه‌های کشاورزی و شیلات، فولاد، پتروشیمی وصنایع دستی عنوان کرد که به عراق، کویت، کشور‌های حاشیه خلیج فارس و کشور‌های اوراسیا صادر شده است.