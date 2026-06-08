معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان گفت: دقایقی پیش شرکت پتروشیمی کارون در ماهشهر هدف تهاجم هوایی و اصابت پرتابه‌های دشمن صهیونیستی قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - ولی‌الله حیاتی اظهار کرد: دقایقی پیش شرکت پتروشیمی کارون ماهشهر مورد تهاجم هوایی دشمن صهیونیستی قرار گرفت و در پی اصابت پرتابه‌ها بخشی از این مجموعه صنعتی دچار آسیب شده است.

به گفته ولی الله حیاتی در حمله هوایی دشمن صهیونیستی به پتروشیمی کارون ماهشهر هیچ گونه تلفات جانی و مجروحیت گزارش نشده است.

وی افزود: جزئیات بیشتر درباره میزان خسارات و همچنین تلفات احتمالی متعاقباً اعلام خواهد شد.

اطلاعیه سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر روز دوشنبه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: بر اساس تصمیم فرماندهی ارشد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، خروج اضطراری تمامی کارکنان روزکار از منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی اعلام شد. 

در این اطلاعیه از نیرو‌های عملیاتی منطقه ویژه خواسته شده است طبق روال قبل به فعالیت خود ادامه دهند. 

همچنین روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در اطلاعیه شماره ۲ اعلام کرد: حوالی ساعت ۷:۳۰ امروز دوشنبه، در پی حمله دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی، ۲ اصابت به شرکت پتروشیمی کارون در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی صورت گرفت.

حمله به پتروشیمی کارون مصدوم نداشته است

روابط‌عمومی شرکت پتروشیمی کارون گفت: در‌پی حملهٔ صبح امروز دشمن به شرکت پتروشیمی کارون، خوشبختانه مصدومی نداشته است.

برچسب ها: رژیم صهیونیستی ، پتروشیمی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۰
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۲ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
بیچاره کنید دشمن رو. سپاه و ارتش عزیر الان بهترین وقت برای تسویه حساب است. این در را خداوند به روی ما باز کرده است. پس تا می توانید بزنید
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۲ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
بیچاره کنید دشمن رو. سپاه و ارتش عزیر الان بهترین وقت برای تسویه حساب است. این در را خداوند به روی ما باز کرده است. پس تا می توانید بزنید
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۲ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
بیچاره کنید دشمن رو. سپاه و ارتش عزیر الان بهترین وقت برای تسویه حساب است. این در را خداوند به روی ما باز کرده است. پس تا می توانید بزنید
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۵ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
حداقل سی سال طول می‌کشه بازسازی اینها، نسل آینده با این حجم خرابی چکار کنه ؟
۳
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۰ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
دقیقا کدوما همینا که خارجیا یکساله میسازن ما صد ساله
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۴ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
وقتی به داروسازی ایران زمان جنگ چهل روزه حمله ور شدند و جواب ندیدن حالا امروز این قدر پر رو شدند بزنید هم دارو سازی هم پتروشیمی شون رو منهدم کنید
۲
۱۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۷ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
اگر زیر ساخت وانرژی های ما را زدندبهمان ترتیب زیر ساخت های آن هارابزنید
۲
۱۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۵ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
باسلام بزنید داغونشون کنید زدند رحم نکنید بلافاصله بزنید
۴
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۵ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
نتیجه مذاکرات با آمریکا همینه
نمیشه بی خیال مذاکره با آمریکا بشید بریم سمت دیگه؟ میدونم سخته ۲۲ ساله اعتیاد پیدا کردید به مذاکره
۲
۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۷ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
آقایان جنگ خوب نیست کم کم زیرساخت‌های ما یکی یکی نابود می شوند یک دفعه می بینیم هیچ نداریم
۱۲
۱۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۳ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
اصلا جنگ خوب نیست. ولی خب ما داریم دفاع می کنیم. اینا باید به آمریکا گفت که جنگ را شروع کرده
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۷ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
خب وقتی سکوت کردی جواب حمله به دارو سازی و صدا و سیما و پل B1 رو ندادی اینم نتیجه اش که امروز باز دوباره حمله کردند!
باید حمله و پاسخ تمام عیار به زیر ساخت های رژیم شیطانی کودک کش صهیونی صورت گیرد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۳ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
نیست همین الان مدرن ترین کشور جهانیم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۲ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
این هم آتش بس دیدیم مذاکرات دروغ غرب است انشالله درس بشود
۲۷
۳۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۲ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
اونا پتروشیمی می زنن چرا سپاه پایگاه هوایی اونا رو میزنه ، نباید یه پتروشیمی از اونا میزد ؟
۱۰
۴۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۸ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
وقتی دشمن جواب متقابل نمیگیره چه فایده؟ مثلا اسرائیل پالایشگاه های گاز عسلویه رو زد و گردن هم گرفت رسما ولی ا پالایشگاه از اسرائیل رو نزدیم ، اسرائیل مرکز مدیریت برق تهران رو زد و دو نیروگاه برق فولا مبارکه حدود بیش از هزار مگاوات ولی ما نیروگاه برق اسرائیل رو نزدیم ، آب شیرین کن قشم رو زدن ولی ما آب شیرین کن اسرائیل رو نزدیم
۷
۳۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۶ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
الان زیر ساخت های کشورهای فرا منطقه را بزنید
مگه نمی گفتید جنگ میشه فرا منطقه ای میشه
۹
۳۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۱ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
زیر ساختها را بر اساس اولویت بزنید فعلاً با پالایشگاه حیفا شروع کنیم بد نیست!
۱۰
۳۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۲۷ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
ادامه جنگ موجب فروپاشی اقتصاد خواهد شد
۱۶
۵۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۷ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
نترس خدا با ماست
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