باشگاه خبرنگاران جوان - ولی‌الله حیاتی اظهار کرد: دقایقی پیش شرکت پتروشیمی کارون ماهشهر مورد تهاجم هوایی دشمن صهیونیستی قرار گرفت و در پی اصابت پرتابه‌ها بخشی از این مجموعه صنعتی دچار آسیب شده است.

به گفته ولی الله حیاتی در حمله هوایی دشمن صهیونیستی به پتروشیمی کارون ماهشهر هیچ گونه تلفات جانی و مجروحیت گزارش نشده است.

وی افزود: جزئیات بیشتر درباره میزان خسارات و همچنین تلفات احتمالی متعاقباً اعلام خواهد شد.

اطلاعیه سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر روز دوشنبه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: بر اساس تصمیم فرماندهی ارشد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، خروج اضطراری تمامی کارکنان روزکار از منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی اعلام شد.

در این اطلاعیه از نیرو‌های عملیاتی منطقه ویژه خواسته شده است طبق روال قبل به فعالیت خود ادامه دهند.

همچنین روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در اطلاعیه شماره ۲ اعلام کرد: حوالی ساعت ۷:۳۰ امروز دوشنبه، در پی حمله دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی، ۲ اصابت به شرکت پتروشیمی کارون در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی صورت گرفت.

حمله به پتروشیمی کارون مصدوم نداشته است

روابط‌عمومی شرکت پتروشیمی کارون گفت: در‌پی حملهٔ صبح امروز دشمن به شرکت پتروشیمی کارون، خوشبختانه مصدومی نداشته است.