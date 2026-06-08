باشگاه خبرنگاران جوان ؛ حمید بورد، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در نشست با نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تشریح وضعیت تاسیسات این صنعت پس از حوادث اخیر اظهار داشت: گزارش کاملی از مسائل و خسارات وارد شده به تاسیسات نفتی به مجلس ارائه شد و خوشبختانه عملیات بازسازی بدون معطلی آغاز شده است.
اولویت؛ بازگشت سریع به مدار تولید
وی با تاکید بر اینکه صنعت نفت منتظر تامین نهایی منابع مالی نمانده و کار را آغاز کرده است، افزود: با وجود اینکه برای پیشبرد پروژهها به شدت به منابع مالی نیاز داریم و پیشنهادهایی را در قالب طرحهای مختلف به دولت و مجلس ارائه دادهایم، اما ضرورت کشور ایجاب میکند که این پالایشگاهها و تاسیسات در سریعترین زمان ممکن به مدار تولید بازگردند. از همین رو، کار با سرعت بسیار خوبی در حال پیشرفت است.
بورد وعده داد: من از طرف تمام همکارانم در شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی گاز ایران قول میدهم که فاز به فاز و گام به گام، این تاسیسات را به مدار تولید بازگردانیم تا کمکی به اقتصاد کشور صورت گیرد.
بسیج نیروهای متخصص برای بازسازی
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران به فعالیت گسترده پیمانکاران و متخصصان داخلی اشاره کرد و گفت: با توجه به توانمندی فنی بالایی که در کشور وجود دارد، تمامی بخشهای اجرایی و پیمانکاران پای کار هستند. هماکنون در هر یک از پالایشگاههای ما بالغ بر یکهزار و ۵۰۰ نفر نیروی متخصص مشغول به کار هستند تا روند بازسازی هرچه زودتر به سرانجام برسد.
درخواست از مردم برای مشارکت در مدیریت مصرف
بورد ضمن قدردانی از حمایتهای ملت ایران، خواستار همکاری همگانی برای عبور از شرایط فعلی شد. وی تاکید کرد: از همه مردم عزیز و ملت شریف ایران، بهویژه آن ۳۱ میلیون نفری که برای جانفدایی در راه ایران ثبتنام کردهاند، خواهش میکنم که هر کدام از ما سهمی در کنترل مصرف داشته باشیم. از همه مردم میخواهم که مصرف منصفانه را در پیش بگیرند تا دستدردست هم، این گردنه سخت را با موفقیت پشت سر بگذاریم.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران به فعالیت گسترده پیمانکاران و متخصصان داخلی اشاره کرد و گفت: با توجه به توانمندی فنی بالایی که در کشور وجود دارد، تمامی بخشهای اجرایی و پیمانکاران پای کار هستند. هماکنون در هر یک از پالایشگاههای ما بالغ بر یکهزار و ۵۰۰ نفر نیروی متخصص مشغول به کار هستند تا روند بازسازی هرچه زودتر به سرانجام برسد.
درخواست از مردم برای مشارکت در مدیریت مصرف
بورد ضمن قدردانی از حمایتهای ملت ایران، خواستار همکاری همگانی برای عبور از شرایط فعلی شد. وی تاکید کرد: از همه مردم عزیز و ملت شریف ایران، بهویژه آن ۳۱ میلیون نفری که برای جانفدایی در راه ایران ثبتنام کردهاند، خواهش میکنم که هر کدام از ما سهمی در کنترل مصرف داشته باشیم. از همه مردم میخواهم که مصرف منصفانه را در پیش بگیرند تا دستدردست هم، این گردنه سخت را با موفقیت پشت سر بگذاریم.