مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از آغاز عملیات بازسازی با تکیه بر توان داخلی خبر داد و تاکید کرد: با وجود چالش‌های مالی، روند بازگشت واحدهای پالایشگاهی به مدار تولید با سرعت و شتاب مطلوبی در حال انجام است

 باشگاه خبرنگاران جوان ؛ حمید بورد، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در نشست با نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تشریح وضعیت تاسیسات این صنعت پس از حوادث اخیر اظهار داشت: گزارش کاملی از مسائل و خسارات وارد شده به تاسیسات نفتی به مجلس ارائه شد و خوشبختانه عملیات بازسازی بدون معطلی آغاز شده است.

اولویت؛ بازگشت سریع به مدار تولید

وی با تاکید بر اینکه صنعت نفت منتظر تامین نهایی منابع مالی نمانده و کار را آغاز کرده است، افزود: با وجود اینکه برای پیشبرد پروژه‌ها به شدت به منابع مالی نیاز داریم و پیشنهادهایی را در قالب طرح‌های مختلف به دولت و مجلس ارائه داده‌ایم، اما ضرورت کشور ایجاب می‌کند که این پالایشگاه‌ها و تاسیسات در سریع‌ترین زمان ممکن به مدار تولید بازگردند. از همین رو، کار با سرعت بسیار خوبی در حال پیشرفت است.

بورد وعده داد: من از طرف تمام همکارانم در شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی گاز ایران قول می‌دهم که فاز به فاز و گام به گام، این تاسیسات را به مدار تولید بازگردانیم تا کمکی به اقتصاد کشور صورت گیرد.

بسیج نیروهای متخصص برای بازسازی

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران به فعالیت گسترده پیمانکاران و متخصصان داخلی اشاره کرد و گفت: با توجه به توانمندی فنی بالایی که در کشور وجود دارد، تمامی بخش‌های اجرایی و پیمانکاران پای کار هستند. هم‌اکنون در هر یک از پالایشگاه‌های ما بالغ بر یک‌هزار و ۵۰۰ نفر نیروی متخصص مشغول به کار هستند تا روند بازسازی هرچه زودتر به سرانجام برسد.

درخواست از مردم برای مشارکت در مدیریت مصرف

بورد ضمن قدردانی از حمایت‌های ملت ایران، خواستار همکاری همگانی برای عبور از شرایط فعلی شد. وی تاکید کرد: از همه مردم عزیز و ملت شریف ایران، به‌ویژه آن ۳۱ میلیون نفری که برای جان‌فدایی در راه ایران ثبت‌نام کرده‌اند، خواهش می‌کنم که هر کدام از ما سهمی در کنترل مصرف داشته باشیم. از همه مردم می‌خواهم که مصرف منصفانه را در پیش بگیرند تا دست‌دردست هم، این گردنه سخت را با موفقیت پشت سر بگذاریم.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران به فعالیت گسترده پیمانکاران و متخصصان داخلی اشاره کرد و گفت: با توجه به توانمندی فنی بالایی که در کشور وجود دارد، تمامی بخش‌های اجرایی و پیمانکاران پای کار هستند. هم‌اکنون در هر یک از پالایشگاه‌های ما بالغ بر یک‌هزار و ۵۰۰ نفر نیروی متخصص مشغول به کار هستند تا روند بازسازی هرچه زودتر به سرانجام برسد.

درخواست از مردم برای مشارکت در مدیریت مصرف

بورد ضمن قدردانی از حمایت‌های ملت ایران، خواستار همکاری همگانی برای عبور از شرایط فعلی شد. وی تاکید کرد: از همه مردم عزیز و ملت شریف ایران، به‌ویژه آن ۳۱ میلیون نفری که برای جان‌فدایی در راه ایران ثبت‌نام کرده‌اند، خواهش می‌کنم که هر کدام از ما سهمی در کنترل مصرف داشته باشیم. از همه مردم می‌خواهم که مصرف منصفانه را در پیش بگیرند تا دست‌دردست هم، این گردنه سخت را با موفقیت پشت سر بگذاریم.

 
برچسب ها: پالایشگاه ، پتروشیمی
خبرهای مرتبط
مدیریت مصرف و بازسازی تأسیسات اولویت‌های اصلی صنعت گاز است
پیشرفت ۶۰درصدی آواربرداری پالایشگاه‌های آسیب‌دیده پارس جنوبی
اتابک: اجازه توقف تولید را نمی‌دهیم
تولید گاز سه سکوی پارس جنوبی از سر گرفته شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
مستمری مددجویان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) خرداد ۱۴۰۵ واریز شد
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۲۰ خرداد
برنامه‌ریزی برای ۱۲ عرضه اولیه در سال ۱۴۰۵+ فیلم
ترخیص ۱۱ هزار خودرو طی دو ماهه ابتدای امسال از گمرکات کشور
آخرین وضعیت راه‌اندازی صندوق‌های درآمد ثابت ارزی/ ۴ درخواست فعال در نوبت صدور موافقت اصولی
فرصت تازه برای تأمین برق پایدار صنایع/۳ هزار مگاوات برق آماده فروش در بازار برق
جزئیات قرارداد جدید احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر متصل به شبکه اعلام شد
آغاز رزمایش ملی پایش زنجیره کشاورزی/ شبکه نظارت بر آفت‌کش‌ها و قرنطینه متمرکز می‌شود
تسهیلات پرداختی شبکه بانکی طی دو ماه نخست سال جاری بیش از ۷۱ درصد رشد کرد
۲۲۸۰ میلیارد ریال خسارت جدید به مالکان خودرو‌های آسیب‌دیده از جنگ پرداخت شد
آخرین اخبار
مستمری خرداد مددجویان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) واریز شد
وزش باد شدید در نواحی شمال و شرق کشور طی ۵ روز آینده
ترافیک سنگین در محورهای منتهی به تهران و شمال کشور/ تردد از چالوس به سمت جنوب ممنوع است
۱.۵ میلیارد دلار از واردات دارو و تجهیزات پزشکی در داخل تولید شد
افزایش ۳۶۱ درصدی استرداد مالیات فعالان اقتصادی
افتتاح حدود ۱۶۰۰ واحد نهضت ملی مسکن تا دو ماه آینده
انجام ۱۰ پرواز «هما» برای بازگشت حجاج در ۲۰ خرداد
۲۲۸۰ میلیارد ریال خسارت جدید به مالکان خودرو‌های آسیب‌دیده از جنگ پرداخت شد
تحقق عدالت آموزشی بدون تکیه بر فناوری ممکن نیست/ ۱۲۰ هزار دانش آموز مناطق کم برخوردار تحت پوشش قرار گرفتند
جزئیات قرارداد جدید احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر متصل به شبکه اعلام شد
آغاز رزمایش ملی پایش زنجیره کشاورزی/ شبکه نظارت بر آفت‌کش‌ها و قرنطینه متمرکز می‌شود
تقویت امنیت غذایی در کشور همزمان با برگزاری نمایشگاه/فرسایش خاک به ۲۰ تن در هکتار رسید
تسهیلات پرداختی شبکه بانکی طی دو ماه نخست سال جاری بیش از ۷۱ درصد رشد کرد
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۲۰ خرداد
مستمری مددجویان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) خرداد ۱۴۰۵ واریز شد
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۲۰ خرداد
برنامه‌ریزی برای ۱۲ عرضه اولیه در سال ۱۴۰۵+ فیلم
برنامه ای برای افزایش قیمت پروژه‌های نهضت ملی مسکن نداریم
سامانه جامع متمرکز ارزی رونمایی شد
پیشرفت ۴۰ درصدی فیزیکی واحد‌های نهضت ملی مسکن / آورده متقاضیان به ۴۶ همت رسید
۱۶ همت تسهیلات در حوزه زراعت و باغبانی پرداخت شد
آخرین وضعیت راه‌اندازی صندوق‌های درآمد ثابت ارزی/ ۴ درخواست فعال در نوبت صدور موافقت اصولی
تجارت خارجی متوقف نمی‌شود/ شناسایی و کار روی مسیرهای جایگزین
فرصت تازه برای تأمین برق پایدار صنایع/۳ هزار مگاوات برق آماده فروش در بازار برق
ترخیص ۱۱ هزار خودرو طی دو ماهه ابتدای امسال از گمرکات کشور
رونق بنادر کشور در گرو هوشمندسازی
رشد ۳۳ درصدی واردات از مجموعه اتحادیه اقتصادی اوراسیا
سال گذشته حدود ۴.۸ میلیارد دلار واردات از کشور‌های عضو اوراسیا داشتیم/ کریدور سبز برای محصولات کشاورزی در دستور کار است
رشد ۲۲ درصدی حجم تجارت با موافقتنامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا محقق شد
کاهش ۸۰ درصدی معاملات مسکن در پایتخت