جانشین پلیس راه راهور فراجا از تردد روان در محور‌های شمالی و نبود هرگونه مداخلات جوی در این مسیر‌ها خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، اظهار کرد: تردد در محور‌های چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس، آزادراه تهران–شمال و آزادراه قزوین–رشت در مسیر رفت و برگشت به‌صورت روان و بدون مشکل ترافیکی در جریان است.

وی افزود: تمامی محور‌های شمالی کشور فاقد هرگونه مداخلات جوی بوده و شرایط تردد در این مسیر‌ها عادی گزارش شده است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا همچنین با اشاره به محدودیت‌های تردد در برخی مسیر‌ها تصریح کرد: محور غیرشریانی پاتاوه–دهدشت همچنان مسدود است و رانندگان باید از مسیر‌های جایگزین استفاده کنند.

برچسب ها: پلبس راهور ، جاده های شمالی ، جنگ رمضان
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