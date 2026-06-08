باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، اظهار کرد: تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس، آزادراه تهران–شمال و آزادراه قزوین–رشت در مسیر رفت و برگشت بهصورت روان و بدون مشکل ترافیکی در جریان است.
وی افزود: تمامی محورهای شمالی کشور فاقد هرگونه مداخلات جوی بوده و شرایط تردد در این مسیرها عادی گزارش شده است.
جانشین پلیس راه راهور فراجا همچنین با اشاره به محدودیتهای تردد در برخی مسیرها تصریح کرد: محور غیرشریانی پاتاوه–دهدشت همچنان مسدود است و رانندگان باید از مسیرهای جایگزین استفاده کنند.