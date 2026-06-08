باشگاه خبرنگاران جوان - در پی تحولات اخیر منطقه و با توجه به ضرورت حفظ آمادگی حداکثری برای پاسخگویی به هرگونه شرایط احتمالی، تمامی نیروهای عملیاتی اورژانس استان تهران در حالت آمادهباش کامل قرار دارند.
مرکز ارتباطات، اعزام و عملیات اورژانس استان تهران و تمامی پایگاههای امدادی و عملیاتی در آمادگی کامل قرار داشته و تمهیدات لازم برای ارائه خدمات به شهروندان پیشبینی شده است.
اورژانس استان تهران ضمن تأکید بر حفظ آرامش عمومی، از شهروندان درخواست میکند اخبار و اطلاعیههای رسمی را از مراجع معتبر دنبال کنند.»
هیچ گزارشی از وجود مصدوم در تهران وجود ندارد
شروین تبریزی، سخنگوی اورژانس استان تهران در این باره اعلام کرد که تا این لحظه هیچگونه تماسی مبنی بر وجود مصدوم دریافت نشده است.