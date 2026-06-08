باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یک مقام آمریکایی مدعی شد که به زعم آنها حمله هوایی اخیر رژیم تروریستی اسرائیل علیه ایران «دامنه محدودی» داشته و ارتش آمریکا به هیچ وجه در این عملیات دخیل نبوده است
وبسایت خبری آمریکایی آکسیوس، به نقل از این مقام آمریکایی ادعا کرد که نیروهای مسلح آمریکا خارج از اجرای مستقیم حملات رژیم تروریستی اسرائیل باقی ماندهاند، و این تلاشی برای رفع هرگونه ابهام یا گمانهزنی در مورد نقش نظامی واشنگتن در تشدید اخیر تنش بین تلآویو و تهران بود.
این مقام آمریکایی ادعا کرد که به زعم واشنگتن حملات رژیم تروریستی اسرائیل «دامنه محدودی» داشته است و واشنگتن بر این باور است که حملات رژیم بر اهداف مشخص و محدودی متمرکز بوده است، بدون اینکه بخواهد دامنه هدفگیری را گسترش دهد یا آتش یک جنگ منطقهای فراگیر و آشکار را شعلهور کند.
این مقام آمریکایی اهداف دقیق حملات را مشخص نکرد، اما ارزیابیهای اولیه نشان میدهد که تلآویو مراقب بوده تا پیامهای بازدارنده خاصی ارسال کند و در عین حال از عبور از «خطوط قرمز» که میتواند واکنش گسترده ایران را برانگیزد، خودداری کند.
منبع: آرتی