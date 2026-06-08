فرزانه انصاری رئیس سازمان استاندارد ایران با اشاره به شعار امسال این روز با عنوان «از بار بیماری تا راه‌حل‌ها؛ غذای ایمن در همه‌جا» اظهار داشت: این شعار بیانگر ضرورت حرکت از رویکردهای واکنشی به سمت راهکارهای پایدار و پیشگیرانه در مدیریت مخاطرات غذایی است.

وی با بیان اینکه ایمنی مواد غذایی تنها یک الزام بهداشتی نیست، افزود: ایمنی غذا امروز به یکی از ارکان مهم حکمرانی کیفیت، توسعه پایدار و اعتماد عمومی تبدیل شده است.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در ادامه این پیام آورده است: پیچیده‌تر شدن زنجیره‌های تأمین، گسترش تجارت بین‌المللی و ظهور مخاطرات نوپدید، ضرورت استقرار نظام‌های کارآمد استانداردسازی، ارزیابی انطباق و مدیریت ریسک را بیش از پیش آشکار ساخته است.

انصاری، استانداردها را زبان مشترک کیفیت و ایمنی دانست و تصریح کرد: استانداردها با تکیه بر دانش و شواهد علمی، نقش مؤثری در پیشگیری از مخاطرات غذایی، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تسهیل تجارت ایفا می‌کنند.

وی گفت: این سازمان به عنوان متولی نظام استاندارد کشور، با رویکردی تحول‌محور درصدد ایجاد نظامی یکپارچه و شفاف در حوزه تنظیم‌گری فنی و همسو با الزامات بین‌المللی است تا زمینه انطباق هرچه بیشتر محصولات غذایی با الزامات ایمنی فراهم شود.