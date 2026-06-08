باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - طولابی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما با تشریح برنامه‌های نظارتی استان اظهار کرد: از نخستین روز‌های شرایط بحرانی، جلسات تنظیم بازار به صورت مستمر و روزانه برگزار شد و با هماهنگی دستگاه‌های مختلف، گشت‌های مشترک تخصصی برای کنترل بازار و جلوگیری از تخلفات اقتصادی در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: کالا‌ها و خدمات مورد نیاز مردم اولویت‌بندی شدند و نظارت ویژه بر صنوفی همچون نانوایی‌ها، مرغ‌فروشی‌ها، فروشگاه‌های بزرگ، داروخانه‌ها و مراکز عرضه کالا‌های اساسی انجام شد.

معاون بازرسی صمت لرستان با اشاره به گلایه‌های مردمی درباره بازار مرغ گفت: نظارت بر قیمت و نحوه عرضه مرغ با همکاری دستگاه‌هایی از جمله تعزیرات حکومتی، جهاد کشاورزی، اتاق اصناف و نیروی انتظامی به صورت روزانه انجام می‌شد

طولابی درباره علت افزایش قیمت مرغ توضیح داد:باید میان افزایش قیمت و کمبود کالا تفاوت قائل شد. در مقطعی از اواسط تا اواخر اردیبهشت‌ماه به دلیل کاهش جوجه‌ریزی در سطح کشور با کمبود عرضه مواجه شدیم. با توجه به اینکه فرآیند تولید مرغ بین ۴۵ تا ۵۵ روز زمان نیاز دارد، این مسئله روی بازار تأثیر گذاشت.

وی تأکید کرد: این مشکل مختص لرستان نبود و در سراسر کشور مشاهده شد، اما از ابتدای خردادماه با افزایش تولید و نظارت مستمر دستگاه‌های مسئول، شرایط بازار به سمت تعادل حرکت کرده است.

معاون صمت لرستان همچنین به انتقاد‌ها درباره قطعه‌بندی مرغ و افزایش قیمت بخش‌های مختلف آن اشاره کرد و گفت: گزارش‌های مردمی در این زمینه به‌طور جدی بررسی و با تخلفات احتمالی برخورد شده است.

طولابی از برخورد قاطع با متخلفان بازار خبر داد و افزود: «از اردیبهشت‌ماه تاکنون تعدادی از واحد‌های متخلف که اقدام به گران‌فروشی یا احتکار کرده بودند، با دستور مقام قضایی پلمب شدند.»

وی در ادامه به نظارت بر داروخانه‌ها و تأمین اقلام حساس مانند شیرخشک اشاره کرد و گفت: در شرایط ویژه اخیر، دارو و اقلام مرتبط با سلامت مردم در اولویت نخست بازرسی‌ها قرار داشتند.

معاون بازرسی صمت لرستان درباره صف‌های طولانی نانوایی‌ها نیز اظهار داشت: بخشی از این ازدحام ناشی از افزایش تقاضا و خرید‌های هیجانی مردم برای ذخیره مواد غذایی در روز‌های ابتدایی بحران بود.

طولابی در پایان با تأکید بر تأمین مناسب کالا‌های اساسی در استان گفت: خوشبختانه از آغاز جنگ تاکنون کمبود جدی در کالا‌های اساسی نداشته‌ایم و برای کنترل بازار، روزانه بیش از ۵۰ تن مرغ تنظیم بازاری با قیمت مصوب ۲۶۰ هزار تومان در سطح استان توزیع شد تا فشار کمتری به مردم وارد شود.