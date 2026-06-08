مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با «استثنایی» خواندن امسال برای صنعت گاز، از اولویت‌بندی دو محور «بازسازی زیرساخت‌ها» و «مدیریت مصرف» خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سعید توکلی،مدیرعامل شرکت ملی گاز بیان کرد: هر اقدام درست و هدفمند همانند بذری است که کاشته می‌شود و در صورت پیگیری مستمر، به درختی ثمربخش تبدیل  می‌شود که منافع آن به همه ذی‌نفعان می‌رسد.

وی با اشاره به روند برگزاری جشنواره شهید سلیمانی در سال‌های گذشته، افزود: مرور دستاوردهای ۴ دوره گذشته نشان می‌دهد شرکت ملی گاز ایران در ابعاد مختلف به بلوغ قابل توجهی رسیده است و انتظار می‌رود پنجمین دوره این جشنواره نیز با تمرکز بر خروجی‌های عملیاتی و قابل بهره‌برداری برگزار شود.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران ۱۴۰۵ را سالی «استثنایی» برای صنعت گاز دانست و تصریح کرد: هم‌زمان دو موضوع بازسازی و مدیریت مصرف و بهینه‌سازی، دو اولویت اساسی پیش روی شرکت ملی گاز ایران است که پیش از ورود به ماه‌های سرد سال باید با جدیت دنبال شود.

توکلی با تأکید بر ضرورت پرهیز از نگاه شعاری در جشنواره گفت: هر محور تعریف‌شده باید دست‌کم یک خروجی مشخص و قابل استفاده داشته باشد؛ به‌ویژه در حوزه مدیریت مصرف که امسال از اولویت‌های اصلی شرکت است.

وی با تأکید بر نقش‌آفرینی بانوان در مدیریت مصرف خانگی، افزود: از طریق تولید مقالات و محتوای کاربردی، می‌توان نقش خانواده‌ها را در بهینه‌سازی مصرف گاز پررنگ‌تر کرد و این پیام را در سطح استان‌ها گسترش داد.

معاون وزیر نفت در امور گاز با اشاره به ظرفیت ۴۰ هزار نفری اعضای بسیج در صنعت گاز کشور یادآور شد: اگر این ظرفیت به‌درستی فعال شود و هر فرد بتواند پیام‌های دقیق و به‌موقع را به شبکه ارتباطی خود منتقل کند، می‌توان گام بلندی در مسیر مردمی‌سازی مدیریت مصرف برداشت.

توکلی با اشاره به اقدام‌های انجام‌شده در حوزه مدیریت مصرف در زنجیره تأمین گاز، گفت: تاکنون بیش از ۴۷۰ اقدام اصلاحی در این حوزه تعریف و پیگیری شده که بخشی از آن‌ها ماهیت زیرساختی و ریشه‌ای دارد.

وی افزود: اکثر کشورهای منطقه با محدودیت‌های انرژی مواجه‌ هستند و به این نتیجه رسیده‌اند که ادامه الگوی مصرف گذشته امکان‌پذیر نیست؛ از این‌رو مدیریت مصرف موضوعی ملی است و باید این واقعیت را در اذهان مردم پررنگ کنیم که این مسأله تنهابه حاکمیت محدود نمی‌شود.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران ابراز امیدواری کرد که نتایج پنجمین جشنواره شهید سلیمانی در قالب تولید محتوا، فعالیت‌های فرهنگی و حتی آثار علمی استاندارد، به بدنه صنعت گاز و کشور کمک کند و بخشی از پازل کلان مدیریت مصرف را تکمیل سازد.

برچسب ها: گاز ، صنعت گاز
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