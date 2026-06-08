باشگاه خبرنگاران جوان - پاسخ دیشب و شبهای پیش ایران به آمریکا و رژیم صهیونی نشان از تعریف و تثبیت یک معادله ایرانی در منطقه دارد؛ معادلهای که بر اساس آن، ایران در برابر هیچ اقدام خصمانهای سکوت نخواهد کرد و هرگونه تجاوز را با پاسخ متقابل همراه میسازد. تحولات روزهای اخیر در منطقه نشان میدهد جمهوری اسلامی ایران در حال تثبیت یک معادله جدید امنیتی است؛ معادلهای که بر اساس آن هرگونه اقدام خصمانه علیه منافع، امنیت و متحدان ایران و محور مقاومت با پاسخ مستقیم و متناسب روبهرو خواهد شد.
آمریکا و رژیم صهیونی از فضای مذاکره و آتشبس که آن را شکننده ساختند سعی کردند سوءاستفاده کنند، اما ایران این معادله را که مذاکرات و یا فضای توافقی که ترامپ ادعا دارد باعث خویشتنداری ایران و پیشبینیپذیر بودن رفتار کشورمان در منطقه است را بر هم زد و معادله ایرانی را تعریف کرد.
در همین راستا «ابراهیم رضایی» سخنگو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در توییتی نوشت: «ما در حال تثبیت یک معادله ایرانی در منطقه هستیم که طی آن، ایران دیگر در برابر هیچ شرارت و بینظمی خویشتنداری نمیکند. مقداری برای آمریکاییها درد و خرج دارد، اما عادت خواهند کرد.»
«محسن رضایی» مشاور رهبر معظم انقلاب نیر عنوان کرد: «امشب، متجاوزان پاسخ خود را دریافت کردند؛ این پاسخ هشداری است برای آنها تا به شرارتهای خود پایان دهند؛ هر اقدام جدید با پاسخی کوبندهتر و هزینههای سنگینتر مواجه خواهد شد.»
سپاه پاسداران طی اطلاعیهای اعلام کرد: عملیات امشب صرفاً یک اعلام اخطار بود و در صورت تکرار تجاوزات پاسخها گستردهتر خواهد بود و تمام اهداف آمریکایی-صهیونیستی در منطقه را در برخواهد گرفت.» این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که منطقه طی روزهای اخیر شاهد سلسلهای از پاسخهای ایران به اقدامات طرف مقابل بوده است.
حمله موشکی شب گذشته به مواضع رژیم صهیونیستی و همچنین حملات دو شب گذشته به پایگاههای آمریکا در بحرین و کویت، از نگاه ناظران بخشی از روند شکلگیری همین معادله جدید است؛ معادلهای که پیام اصلی آن پایان دوران «صبر یکطرفه» در برابر تجاوزات و اقدامات بیثباتکننده است.
در ماههای اخیر، آمریکا و رژیم صهیونیستی تلاش کردند از شرایط موجود برای پیشبرد اهداف خود بهرهبرداری کنند. از یک سو، واشنگتن در حالی که مسیر مذاکرات را دنبال میکرد، همزمان به دنبال تغییر موازنه میدانی و تضمین منافع خود در منطقه بود. از سوی دیگر، رژیم صهیونیستی نیز تلاش کرد از آتشبس شکننده در لبنان به عنوان فرصتی برای تداوم حملات و فشار بر حزبالله استفاده کند. اما پاسخهای اخیر نشان داد که تهران دیگر اجازه نخواهد داد طرف مقابل از فضای مذاکره یا توافقهای موقت به عنوان پوششی برای اقدامات یکجانبه خود استفاده کند. در واقع، ایران تلاش آمریکا برای تحمیل اراده خود در منطقه و همچنین بهرهبرداری رژیم صهیونیستی از شرایط آتشبس را با واکنشهای بازدارنده مواجه کرده است.
در این چارچوب، معادله جدید ایران تنها یک پاسخ نظامی مقطعی نیست، بلکه یک پیام راهبردی به بازیگران منطقهای و فرامنطقهای محسوب میشود؛ پیامی مبنی بر اینکه هرگونه اقدام علیه ایران یا متحدانش هزینه خواهد داشت و دیگر نمیتوان انتظار داشت تهران در برابر حملات و تجاوزات سکوت کند. آنچه امروز در منطقه در حال شکلگیری است، صرفاً تبادل آتش یا پاسخ به یک حادثه خاص نیست؛ بلکه تثبیت یک قاعده جدید بازدارندگی است. قاعدهای که به گفته رضایی، ممکن است برای آمریکا «درد و خرج» داشته باشد، اما هدف آن تغییر محاسبات طرف مقابل و جلوگیری از تکرار سیاستهایی است که بر مبنای فشار بدون هزینه طراحی شده بودند.
به نظر میرسد جمهوری اسلامی ایران با این رویکرد در پی آن است که به بازیگران منطقهای و بینالمللی نشان دهد دوران بهرهبرداری از آتشبسها، مذاکرات و فضای دیپلماتیک برای اجرای پروژههای امنیتی یکجانبه به پایان رسیده و هر اقدام خصمانهای با پاسخی متناسب روبهرو خواهد شد؛ همان چیزی که اکنون از آن با عنوان «معادله ایرانی» یاد میشود.
منبع: فارس