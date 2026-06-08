تحولات روزهای اخیر در منطقه نشان می‌دهد جمهوری اسلامی ایران در حال تثبیت یک معادله جدید امنیتی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - پاسخ دیشب و شب‌های پیش ایران به آمریکا و رژیم صهیونی نشان از تعریف و تثبیت یک معادله ایرانی در منطقه دارد؛ معادله‌ای که بر اساس آن، ایران در برابر هیچ اقدام خصمانه‌ای سکوت نخواهد کرد و هرگونه تجاوز را با پاسخ متقابل همراه می‌سازد. تحولات روز‌های اخیر در منطقه نشان می‌دهد جمهوری اسلامی ایران در حال تثبیت یک معادله جدید امنیتی است؛ معادله‌ای که بر اساس آن هرگونه اقدام خصمانه علیه منافع، امنیت و متحدان ایران و محور مقاومت با پاسخ مستقیم و متناسب روبه‌رو خواهد شد.

آمریکا و رژیم صهیونی از فضای مذاکره و آتش‌بس که آن را شکننده ساختند سعی کردند سوءاستفاده کنند، اما ایران این معادله را که مذاکرات و یا فضای توافقی که ترامپ ادعا دارد باعث خویشتن‌داری ایران و پیش‌بینی‌پذیر بودن رفتار کشورمان در منطقه است را بر هم زد و معادله ایرانی را تعریف کرد.

در همین راستا «ابراهیم رضایی» سخنگو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در توییتی نوشت: «ما در حال تثبیت یک معادله ایرانی در منطقه هستیم که طی آن، ایران دیگر در برابر هیچ شرارت و بی‌نظمی خویشتن‌داری نمی‌کند. مقداری برای آمریکایی‌ها درد و خرج دارد، اما عادت خواهند کرد.»

«محسن رضایی» مشاور رهبر معظم انقلاب نیر عنوان کرد: «امشب، متجاوزان پاسخ خود را دریافت کردند؛ این پاسخ هشداری است برای آنها تا به شرارت‌های خود پایان دهند؛ هر اقدام جدید با پاسخی کوبنده‌تر و هزینه‌های سنگین‌تر مواجه خواهد شد.»

سپاه پاسداران طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: عملیات امشب صرفاً یک اعلام اخطار بود و در صورت تکرار تجاوزات پاسخ‌ها گسترده‌تر خواهد بود و تمام اهداف آمریکایی-صهیونیستی در منطقه را در برخواهد گرفت.» این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که منطقه طی روز‌های اخیر شاهد سلسله‌ای از پاسخ‌های ایران به اقدامات طرف مقابل بوده است.

حمله موشکی شب گذشته به مواضع رژیم صهیونیستی و همچنین حملات دو شب گذشته به پایگاه‌های آمریکا در بحرین و کویت، از نگاه ناظران بخشی از روند شکل‌گیری همین معادله جدید است؛ معادله‌ای که پیام اصلی آن پایان دوران «صبر یک‌طرفه» در برابر تجاوزات و اقدامات بی‌ثبات‌کننده است.

در ماه‌های اخیر، آمریکا و رژیم صهیونیستی تلاش کردند از شرایط موجود برای پیشبرد اهداف خود بهره‌برداری کنند. از یک سو، واشنگتن در حالی که مسیر مذاکرات را دنبال می‌کرد، همزمان به دنبال تغییر موازنه میدانی و تضمین منافع خود در منطقه بود. از سوی دیگر، رژیم صهیونیستی نیز تلاش کرد از آتش‌بس شکننده در لبنان به عنوان فرصتی برای تداوم حملات و فشار بر حزب‌الله استفاده کند. اما پاسخ‌های اخیر نشان داد که تهران دیگر اجازه نخواهد داد طرف مقابل از فضای مذاکره یا توافق‌های موقت به عنوان پوششی برای اقدامات یک‌جانبه خود استفاده کند. در واقع، ایران تلاش آمریکا برای تحمیل اراده خود در منطقه و همچنین بهره‌برداری رژیم صهیونیستی از شرایط آتش‌بس را با واکنش‌های بازدارنده مواجه کرده است.

در این چارچوب، معادله جدید ایران تنها یک پاسخ نظامی مقطعی نیست، بلکه یک پیام راهبردی به بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای محسوب می‌شود؛ پیامی مبنی بر اینکه هرگونه اقدام علیه ایران یا متحدانش هزینه خواهد داشت و دیگر نمی‌توان انتظار داشت تهران در برابر حملات و تجاوزات سکوت کند. آنچه امروز در منطقه در حال شکل‌گیری است، صرفاً تبادل آتش یا پاسخ به یک حادثه خاص نیست؛ بلکه تثبیت یک قاعده جدید بازدارندگی است. قاعده‌ای که به گفته رضایی، ممکن است برای آمریکا «درد و خرج» داشته باشد، اما هدف آن تغییر محاسبات طرف مقابل و جلوگیری از تکرار سیاست‌هایی است که بر مبنای فشار بدون هزینه طراحی شده بودند.

به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی ایران با این رویکرد در پی آن است که به بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی نشان دهد دوران بهره‌برداری از آتش‌بس‌ها، مذاکرات و فضای دیپلماتیک برای اجرای پروژه‌های امنیتی یک‌جانبه به پایان رسیده و هر اقدام خصمانه‌ای با پاسخی متناسب روبه‌رو خواهد شد؛ همان چیزی که اکنون از آن با عنوان «معادله ایرانی» یاد می‌شود.

منبع: فارس

برچسب ها: نقض آتش بس ، حمله اسرائیل به ایران
خبرهای مرتبط
آتش‌بس روی کاغذ، حملات در میدان + فیلم
مبارزه فراتر از محاسبه
حمله شب گذشته ایران به کدام اهداف اصابت کرد؟ + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۳ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
دروووووود
۰
۰
پاسخ دادن
بامداد سرخ خلیج فارس؛ «رولت روسی» ترامپ و انبار باروت غرب آسیا
این وسط بازی را تمام کنید آقای رئیس
این موشک هایپرسونیک یمنی بلای جان صهیونیست‌ها شده است
جنگ قدرت در ابوظبی؛ تلاش بن‌زاید برای تغییر سنت جانشینی آل‌نهیان
چگونه از الیاف طبیعی و پوست حیوانات، به منسوجات مدرن و هوشمند رسیدیم؟
وقتی بنی‌صدر گفت خبری نیست
معجزه بدرقه و استقبال؛ راز پایان خستگی‌های روزانه
پهلوی سوخته در جنوب حلب/ پنجاه روزی که به یک عمر ماندگاری رسید
راهبرد مرحله‌ای ایران برای تثبیت و تقویت «وحدت ساحات» در جبهه مقاومت
هرمز؛ برمودای افسانه‌ها
آخرین اخبار
ال‌نینو امسال با ما چه می‌کند؟
تهران مقاومت را آموخته است
اعتراف تحلیل‌گران غربی؛ جبهه مقاومت در فشار‌ها قدرتمند می‌شود
این موشک هایپرسونیک یمنی بلای جان صهیونیست‌ها شده است
وقتی بنی‌صدر گفت خبری نیست
آشپزی بدون دورریز؛ راهکاری ساده برای کاهش هزینه‌های خانوار
این وسط بازی را تمام کنید آقای رئیس
یادمان نرود زمین امانت خداست
راهبرد مرحله‌ای ایران برای تثبیت و تقویت «وحدت ساحات» در جبهه مقاومت
مباهله در عصر بحران اعتماد
جنگ قدرت در ابوظبی؛ تلاش بن‌زاید برای تغییر سنت جانشینی آل‌نهیان
معجزه بدرقه و استقبال؛ راز پایان خستگی‌های روزانه
هرمز؛ برمودای افسانه‌ها
بازنمایی تصویر ساواک در قاب نمایش؛ از «تاسیان» تا «کلاغ»
خانواده؛ نهاد پایدار جامعه و جلوه آن در واقعه مباهله
چگونه از الیاف طبیعی و پوست حیوانات، به منسوجات مدرن و هوشمند رسیدیم؟
بودجه دروغ‌گویی اسرائیل ۱۰ برابر شد
چگونه قابوس‌نامه و سیاست‌نامه هنوز با ما سخن می‌گویند؟
پهلوی سوخته در جنوب حلب/ پنجاه روزی که به یک عمر ماندگاری رسید
بامداد سرخ خلیج فارس؛ «رولت روسی» ترامپ و انبار باروت غرب آسیا
مباهله؛ لحظه‌ای که حقیقت از دل تاریخ عبور کرد و ماندگار شد
لابی با شاهزاده‌های اروپا برای اشغال فلسطین
شهیدی که فناوری هسته‌ای را به خط مقدم درمان سرطان برد
گنگسترها با احترام بیگانه‌اند
چگونه در عصر حواس‌پرتی کلاسیک‌ها را بخوانیم؟
از سرگذشت بنی‌اسرائیل عبرت بگیرید؛ عاقبتتان شکست و خواری است
۳ سناریو برای سریال عقب‌نشینی‌های ترامپ
راز ترور نافرجام؛ چگونه انگلیس جان رضاشاه را نجات داد؟
اگر بادمجان دوست دارید حتما این کوکو را درست کنید