باشگاه خبرنگاران جوان - محمدحسن دلاوری، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لامرد گفت: تصاویر ثبت‌شده توسط دوربین‌های تله‌ای نصب‌شده در منطقه، حضور یک پلنگ ماده به همراه دو توله را در زیستگاه‌های کوهستانی کوه لوک تأیید می‌کند که این موضوع نشان‌دهنده امنیت نسبی زیستگاه، وجود طعمه مناسب و ظرفیت مطلوب منطقه برای حمایت از حیات‌وحش است.

دلاوری با قدردانی از همکاری انجمن حامیان حیات وحش کوش در پایش و رصد حیات‌وحش منطقه اظهار داشت: مشارکت جوامع محلی، تشکل‌های مردمی و دوستداران طبیعت در کنار اقدامات حفاظتی محیط‌بانان نقش مهمی در حفاظت از گونه‌های ارزشمند جانوری و صیانت از زیستگاه‌های طبیعی دارد.

پلنگ ایرانی به عنوان یکی از گونه‌های شاخص و در معرض تهدید کشور، نقش مهمی در حفظ تعادل اکولوژیک زیست‌بوم‌ها ایفا می‌کند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لامرد تأکید کرد: حفاظت از زیستگاه‌ها، جلوگیری از تخریب عرصه‌های طبیعی، کاهش تهدیدهای انسانی و تقویت مشارکت جوامع محلی از مهم‌ترین الزامات استمرار حضور این گونه ارزشمند در طبیعت فارس به شمار می‌رود.