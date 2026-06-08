در پی حملات موشکی ایران به اهدافی در اراضی اشغالی، آمریکا بخش کنسولی را در قدس و تل‌آویو تعطیل کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - سفارت آمریکا در قدس اشغالی، بامداد دوشنبه، پس از حمله موشکی ایران به اسرائیل، از تعطیلی بخش‌های کنسولی خود در قدس و تل‌آویو خبر داد.

این سفارت در یک هشدار امنیتی که در ایکس منتشر شد، اعلام کرد که به همه کارمندان دولت آمریکا و اعضای خانواده آنها نیز دستور داده شده است که تا اطلاع ثانوی در محل خود پناه بگیرند.

این سفارت با اشاره به وضعیت امنیتی فعلی و هشدار‌های صادر شده توسط فرماندهی جبهه داخلی اسرائیل در مناطق مختلف، اعلام کرد که کارکنان باید آماده باشند تا در صورت آژیر «هشدار قرمز» به پناهگاه‌های محافظت‌شده منتقل شوند.

طبق این بیانیه، سفارت آمریکا در قدس و دفتر شعبه سفارت در تل‌آویو، بخش‌های کنسولی خود را روز دوشنبه تعطیل نگه خواهند داشت.

روز یکشنبه، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا پس از حمله موشکی، از ایران خواست تا به مذاکرات بازگردد و ادعا کرد که توافق نهایی با تهران می‌تواند ظرف چند روز حاصل شود.

ترامپ در مصاحبه با فاکس نیوز با اشاره به ایران مدعی شد: «شما موشک‌هایتان را شلیک کرده‌اید، دیگر کافی است. به میز مذاکره برگردید و توافق کنید.»

او مدعی شد که توافق می‌تواند «دوشنبه، سه‌شنبه یا چهارشنبه هفته آینده» امضا شود.

ایران اواخر روز یکشنبه پس از حمله هوایی اسرائیل به حومه جنوبی بیروت چندین موشک به سمت شمال اسرائیل شلیک کرد. ایران همواره تاکید کرده است که هر نوع توافقی باید شامل آتش بس در لبنان نیز باشد.

منبع: آناتولی

برچسب ها: سفارت آمریکا ، حمله موشکی
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