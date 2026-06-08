باشگاه خبرنگاران جوان - ارشادی معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی گفت: برداشت، خرید و فروش و همچنین نگهداری نوزادان جانوران وحشی توسط برخی افراد، چالش‌های جدی زیست‌محیطی را به دنبال دارد که نیازمند توجه و اقدام فوری است.

او با بیان اینکه این اداره کل، این موضوع را در دستور کار جدی خود قرار داده است، افزود: در همین راستا، گشت و کنترل در زیستگاه‌های استان تشدید شده و با هرگونه تخلف در این زمینه قاطعانه برخورد خواهد شد.

ارشادی از عموم مردم درخواست کرد تا در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه خرید، فروش یا نگهداری جانوران وحشی، مراتب را به این اداره کل اطلاع دهند تا اقدامات قانونی لازم صورت پذیرد.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی عنوان کرد: حفاظت از تنوع زیستی استان، وظیفه همگانی است و همکاری مردم در این زمینه نقش بسزایی در موفقیت برنامه‌های حفاظتی خواهد داشت.

منبع: روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی