باشگاه خبرنگاران جوان - صدای مارش نظامی از تلویزیون خیلی‌ها را در جهان نگران می‌کند، اما در ایرانِ قوی این دلهره جای خود را به حس اقتدار و آسودگی می‌دهد و به‌جای اضطراب، شجاعت را در رگ‌های خانه جاری می‌کنند.

وقتی شبکه‌های خبری پر از مارش‌های پرصلابت و اخبار فوری می‌شوند، طبیعی است که در نگاه اول ضربان قلبمان کمی تندتر بزند. اما آن خاصیت ایرانی که در بالا اشاره کردیم، همان وعده قدیمی و شیرینی است که می‌گوید در دلِ سخت‌ترین میدان‌های جهاد، سکینه‌ای از جنس نور بر قلب‌ها نازل می‌شود. یافتن آرامش روز‌های حماسه، به معنای فرار از واقعیت و خاموش‌کردن تلویزیون نیست، بلکه مهارتی است که به ما یاد می‌دهد چطور به‌جای ترس، به قدرت و صلابت تکیه کنیم. در این گزارش قرار است یاد بگیریم چطور این حسِ شیرینِ اقتدار را به یک سپر روانی و مهارت کاربردی برای مراقبت از خانواده تبدیل کنیم.

تغییر فرکانس خانه؛ از دلهره به اقتدار

اولین قدم برای مدیریت فضای خانه در هنگام پخش اخبار مهم، تغییر زاویه دید نسبت به رویدادهاست. به‌جای تمرکز بر کلماتی که بوی تهدید می‌دهند، این اتفاقات را نشانه‌ای از ایستادگی، قدرت و دفاعِ مشروع ببینید. وقتی والدین با لحنی محکم، صدای رسا و چشمانی امیدوار درباره اخبار با یکدیگر صحبت کنند، این صلابتِ درونی بلافاصله به فرزندان منتقل می‌شود. این همان تبلورِ ایمانی است که ریشه در اعتماد به وعده‌های الهی دارد و بذر شجاعت را در دل‌ها می‌کارد.

بازیابی آرامش روز‌های حماسه با روایتگری

برای اینکه روان خانواده را در برابر اخبار ضدونقیض و شایعات فضای مجازی واکسینه کنید، باید خودتان هِدایتگرِ جریان اطلاعات در خانه باشید. روایتگریِ درست و هوشمندانه، کشتی خانواده را در تلاطم‌ها ثابت نگه می‌دارد.

با استفاده از این اقداماتِ ساده، امنیت روانی را در خانه به یک عادت تبدیل کنید:

* محدودکردنِ چک‌کردنِ وسواس‌گونه موبایل و پیگیری اخبار فقط از منابع معتبر در ساعات مشخص.

* یادآوری قصه‌های شجاعت و قهرمانان ملی برای کودکان با زبانی ساده، داستان‌گونه و حماسی.

* ایجادِ گپ‌وگفت‌های صمیمانه خانوادگی درباره مفهوم زیبای مقاومت و ارزشمندیِ ایستادگی در برابر ظلم.

پناهگاه امنِ روزمرگی‌ها

در زمان پخش اخبار حساس، بزرگ‌ترین اشتباه متوقف کردن ریتم طبیعی زندگی است. روشن ماندن اجاق‌گاز، پیچیدن بوی غذای خانگی و پهن بودن بساط چای، قوی‌ترین نشانه‌ها برای اثباتِ امنیت هستند. کار‌هایی مثل آب دادن به گلدان‌ها، مرتب‌کردن خانه و رسیدگی به دروس بچه‌ها، به ناخودآگاهِ اعضای خانواده پیام می‌دهد که اوضاع کاملاً تحت کنترل است. حفظ این استمرار در روزمرگی‌ها، دیواری نفوذناپذیر در برابر استرس‌های بیرونی می‌کشد.

سکینه و لبخند؛ دستاوردی برای زندگی روشن

احساس امنیت یک هدیهِ تصادفی نیست، بلکه دستاوردی است که با تدبیر، مهارت و ایمان در قلبِ خانه خلق می‌شود. وقتی یاد بگیریم روی موج اخبارِ پرالتهاب موج‌سواری کنیم، دل‌هایمان به همان سکینه و آرامشِ الهی گره می‌خورد. با تسلط بر هنرِ آرامش روز‌های حماسه، ما به فرماندهانِ عاطفیِ خانه تبدیل می‌شویم؛ فرماندهانی که با لبخند و اقتدارشان ثابت می‌کنند هیچ طوفانی توان لرزاندنِ ستون‌های گرم و محکمِ خانواده ایرانی را ندارد.

منبع: فارس