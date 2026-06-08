روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از آغاز عملیات نصر علیه مراکز مهم پایگاه‌های هوایی راهبردی نواتیم و تلنوف خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد:

بسم الله الرحمن الرحیم 

أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِیرٌ

با توکل به خدای متعال و استعانت از پروردگار قادر متعال، دقایقی پیش رزمندگان شجاع نیروی هوافضای سپاه عملیات نصر را با رمز مقدس "یا حیدر کرار" و هدیه به شهدای جنگ ۱۲ روزه با هدف قرار دادن مراکز مهم پایگاه‌های هوایی راهبردی نواتیم و تلنوف آغاز کردند. 

این عملیات در پاسخ به تجاوز موشکی رژیم کودک‌کش صهیونی به چند سایت راداری در سه نقطه کشور انجام شد. 

سرعت عمل در پاسخ به تجاوزات ارتش رژیم صهیونیستی و گستردگی بانک اهداف جزو اقدامات گروه‌های عمل کننده در این مرحله بوده است.

کلیه یگان‌های رزمی و عملیاتی سپاه پاسداران برای انجام عملیات عبرت آموز گسترده در تمام جبهه‌ها در آمادگی کامل بوده و برنامه‌های اقدام را متناسب با سناریو‌های دشمن تدارک دیده‌اند.

و ما النصر الا من الله العزیز الحکیم

برچسب ها: سپاه پاسداران ، رژیم صهیونیستی ، حمله موشکی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳۹
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۳ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
و ما رمیت اذ رمیت و لکن الله رمی
خداوند حافظ، یاور و نگهدار همه رزمندگان اسلام باشد ان شاءالله
۱
۷
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Germany
سید ابوذر هاشمی طباطبایی
۱۴:۱۶ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
افتخار می‌کنیم به وجود تک تکتون
۱
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۵ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
ما هرشب در میدان هستیم با خانواده
۲
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۷ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
ناله های ما باید پاسخ داده شود. چنان بزنید که از جایشان بلند نشوند
۲
۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۴ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
الله اکبر
۴
۷
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Iran (Islamic Republic of)
محمد
۱۳:۰۷ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
انشالله این حملات پشت سرهم ادامه پیدا کند تا رژیم صهیونیستی وبه سر کردگی امریکاه توان حمله مجددا را از اسرائیل غاصب بگیریم وبرای همیشه رژیم صهیونیستی اسرائیل به زباله دان تاریخ انداخته شود یا حق
۶
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۷ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
به کوری چشم دشمنان داخلی و خارجی بزن که خوب می زنی
۹
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۶ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
تو رستم تهمتنی بزن که خوب میزنی
تو شیر پیل افکنی بزن که خوب میزنی
این فصل آخر است که آغاز میکنیم
این بار هم به نام حق اعجاز میکنیم
دریا گواه ما ست که فرعون نماندنی ست
داریم سوی معرکه پرواز میکنیم
تو رستم تهمتنی
بزن که خوب میزنی
تو شیر پیل افکنی
بزن که خوب میزنی
نترس از اینکه دارد روبرویت ناو می آید
که دارد سوی یک شیر گرسنه گاو می آید
۶
۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۵ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
بزن که خوب میزنی..
۷
۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۲ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
ترا بخدا برای بازدارندگی و تنبیه درست بزنید اینان حیوانهای درنده هستند
۱۱
۲۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۶ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
بکوبید تا از بین بره این رژیم جعلی کثیف و ددمنش

جهان اسلام از دست این یهودیان کثیف و سفاک نجات بدید
۱۱
۲۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۴ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
یا نزنید یا اگر میزنید درست و حسابی بزنید
نیروی هوایی و دریایی و ناوها و مراکز اقتصادی متجاوزان و همپیمانانشان در هم کوبیده شود
۷
۲۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۱ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
پاسخ باید گسترده باشه و طوری بخورن که حرات حمله نکنند
هم امریکا و هم رژیم اشغالگر و هم حامیان متجاوزان و همراهانشان
۱۰
۲۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۱ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
وقتی که ترامپ احمق و نتاناهو سگ هار همدست میشوند دنیا بهتر از این نمیشود و قتی که دولت های عربی بی غیرت و بی ناموس و بی وطن حاشیه جنوبی خلیج فارس گاو شیر ده و هزینه پرداز جلادان خون اشام و کودک کشان اپستینی میشوند . برای مثال امیر قطر بی همه چیز هواپیمای اختصاصی به اربابش ترامپ هدیه میکند .
۹
۱۷
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United States of America
ناشناس
۱۲:۰۹ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
مداکرات را رها کتید جواب دشمن را با موشک بدهید والا بازی را میبازید
ازما گفتن این گفته را تاریخ ثابت کرده
۱۱
۱۹
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۱۲۳
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