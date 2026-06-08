باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد:
بسم الله الرحمن الرحیم
أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِیرٌ
با توکل به خدای متعال و استعانت از پروردگار قادر متعال، دقایقی پیش رزمندگان شجاع نیروی هوافضای سپاه عملیات نصر را با رمز مقدس "یا حیدر کرار" و هدیه به شهدای جنگ ۱۲ روزه با هدف قرار دادن مراکز مهم پایگاههای هوایی راهبردی نواتیم و تلنوف آغاز کردند.
این عملیات در پاسخ به تجاوز موشکی رژیم کودککش صهیونی به چند سایت راداری در سه نقطه کشور انجام شد.
سرعت عمل در پاسخ به تجاوزات ارتش رژیم صهیونیستی و گستردگی بانک اهداف جزو اقدامات گروههای عمل کننده در این مرحله بوده است.
کلیه یگانهای رزمی و عملیاتی سپاه پاسداران برای انجام عملیات عبرت آموز گسترده در تمام جبههها در آمادگی کامل بوده و برنامههای اقدام را متناسب با سناریوهای دشمن تدارک دیدهاند.
و ما النصر الا من الله العزیز الحکیم