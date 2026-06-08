باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - پاشنه‌ساز در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار کرد: بر اساس آخرین داده‌های هواشناسی و پایش کیفیت هوا، شهرستان‌های بهبهان و هندیجان در شرایط قرمز و ناسالم برای تمامی گروه‌های سنی قرار دارند. همچنین شهرهای اهواز، شوش و کارون نیز در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس از جمله کودکان، سالمندان، بیماران قلبی و تنفسی قرار گرفته‌اند.

وی با اشاره به روند افزایشی دمای هوا در استان افزود: آبادان با ثبت دمای ۴۶ درجه سانتی‌گراد، گرم‌ترین نقطه خوزستان در شبانه‌روز گذشته بوده و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد روند افزایش دما در روزهای آینده نیز ادامه خواهد داشت.

این کارشناس هواشناسی هشدار داد: از فردا با تقویت جریانات گرم و افزایش وزش باد در برخی مناطق، احتمال وقوع پدیده گرد و خاک و کاهش دید افقی در نقاط مختلف خوزستان وجود دارد. این شرایط می‌تواند موجب افت بیشتر کیفیت هوا و بروز مشکلات برای افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای شود.

پاشنه‌ساز از شهروندان خواست تا ضمن پرهیز از ترددهای غیرضروری در ساعات اوج گرما، توصیه‌های بهداشتی و هشدارهای صادر شده از سوی دستگاه‌های مسئول را جدی بگیرند.

گفتنی است خوزستان در روزهای اخیر با افزایش محسوس دما و وقوع پدیده گرد و خاک مواجه بوده و کارشناسان نسبت به تداوم این شرایط در بخش‌هایی از استان هشدار داده‌اند.