​باشگاه خبرنگاران جوان؛ میثم ایران‌نژاد - امیراحمد ذوالفقاری، کارشناس صنعت خودرو گفت: شوک تأخیری سیاست‌های ارزی دی‌ماه در کنار پیامدهای اقتصادی جنگ، عامل اصلی گرانی‌های اخیر در بازار خودرو است؛ موجی که بیش از خودروهای داخلی، دامن‌گیر بازار خودروهای مونتاژی و وارداتی شده است. به گفته این کارشناس، اگرچه بازار خودرو تحت نظارت و تنظیم نهادهای متولی قرار دارد، اما به دلیل بالا رفتن «بهای تمام‌شده» تولید، واردات و تأثیر نوسانات ارزی، افزایش قیمت نهایی خودروها در بازار امری ناگزیر بوده است.