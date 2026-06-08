کارشناس صنعت خودرو گفت: ​شوک تأخیری سیاست‌های ارزی دی‌ماه در کنار پیامد‌های اقتصادی جنگ، عامل اصلی گرانی‌های اخیر در بازار خودرو است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ میثم ایران‌نژاد - امیراحمد ذوالفقاری، کارشناس صنعت خودرو گفت: شوک تأخیری سیاست‌های ارزی دی‌ماه در کنار پیامدهای اقتصادی جنگ، عامل اصلی گرانی‌های اخیر در بازار خودرو است؛ موجی که بیش از خودروهای داخلی، دامن‌گیر بازار خودروهای مونتاژی و وارداتی شده است. به گفته این کارشناس، اگرچه بازار خودرو تحت نظارت و تنظیم نهادهای متولی قرار دارد، اما به دلیل بالا رفتن «بهای تمام‌شده» تولید، واردات و تأثیر نوسانات ارزی، افزایش قیمت نهایی خودروها در بازار امری ناگزیر بوده است.

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برچسب ها: صنعت خودرو ، گرانی خودرو
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