باشگاه خبرنگاران جوان - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران طی بیانیه‌ای اعلام کرد: با توکل به خدای متعال و استعانت از پروردگار قادر متعال، دقایقی پیش رزمندگان شجاع نیروی هوافضای سپاه عملیات نصر را با رمز مقدس یا حیدر کرار و هدیه به شهدای جنگ ۱۲ روزه با هدف قرار دادن مراکز مهم پایگاه های هوایی راهبردی نواتیم و تلنوف آغاز کردند.

سپاه در این بیانیه افزود: این عملیات در پاسخ به تجاوز موشکی رژیم کودک‌کش صهیونی به چند سایت راداری در سه نقطه کشور انجام شد. سرعت عمل در پاسخ به تجاوزات ارتش رژیم صهیونیستی و گستردگی بانک اهداف جزو اقدامات گروه‌های عمل‌کننده در این مرحله بوده است.

این بیانیه تاکید کرد کلیه یگان‌های رزمی و عملیاتی سپاه پاسداران برای انجام عملیات عبرت‌آموز گسترده در تمام جبهه‌ها در آمادگی کامل بوده و برنامه‌های اقدام را متناسب با سناریوهای دشمن تدارک دیده‌اند.