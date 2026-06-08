علیرضا جهانبخش در آستانه چهارمین تجربه جهانی‌اش، با نگاهی به گذشته و تمرکز بر اهمیت اتحاد در تیم ملی، از نقش کلیدی خود و هم‌نسل‌هایش برای موفقیت در بزرگترین صحنه فوتبال جهان می‌گوید.

باشگاه خبرنگاران جوان -علیرضا جهانبخش کاپیتان تیم ملی گفت: «اگر زمانی که ۱۲ ساله بودم به من می‌گفتند ۲۰ سال دیگر چهارمین جام جهانی‌ات را تجربه می‌کنی، می‌خندیدم، اما امیدوارم در ۱۰ روز آینده آماده بمانم و به این مهم برسم. این باورنکردنی است.»

این جمله را علیرضا جهانبخش، کاپیتان دوست‌داشتنی و شماره ۷ خوش‌استایل تیم ملی فوتبال در مصاحبه با نشریه اتلتیک می‌گوید. جمله‌ای که نشان می‌دهد حضور و بازی در جام جهانی حتی برای بازیکن باسابقه‌ای که از سال ۲۰۱۴ در جام جهانی بازی کرده و از عنفوان نوجوانی به‌عنوان یکی از باثبات‌ترین لژیونر‌های تاریخ فوتبال ایران به شمار می‌آید، مهم است.

در روز‌های که کریستیانو رونالدو، لیونل مسی و لوکا مودریچ به‌عنوان تاریخ‌سازان فوتبال جهان و برندگان توپ طلا می‌خواهند ششمین جام جهانی تاریخ زیست فوتبالی خود را تجربه کنند و رکوردی جدید را ثبت کنند، جهان‌بخش همراه با احسان حاج‌صفی می‌توانند به باسابقه‌ترین بازیکنان تاریخ فوتبال ایران در ادوار جام جهانی تبدیل شوند.

کاپیتان AJ7 در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو، بر مسائل روحی-روانی تیم تأکید می‌کند و می‌گوید: جو تیم ملی بسیار خوب است. خودم شگفت‌زده شدم که بچه‌ها با وجود کل شرایط و دوری از خانواده چقدر به هم نزدیک هستند.

من مدام به آنها می‌گویم: بچه‌ها، این یک اردوی طولانی خواهد بود، هفته‌ها طول می‌کشد تا به جایی که می‌خواهیم برسیم. جهانبخش مثل احسان حاجی‌صفی، مهدی طارمی، علی‌رضا بیرانوند و سایر باتجربه‌تر‌های تیم، نقش کلیدی خود و هم‌نسل‌هایش در مدیریت رختکن و فضای فکری تیم را می‌داند و بر اهمیت ریزترین مسائل بر نتیجه در جام جهانی واقف است.

حالا کاپیتان در آستانه تحقق یک رؤیای باورنکردنی قرار دارد؛ رؤیایی که مطمئناً خودش بهتر از هر کسی قدر موقعیتی که برایش فراهم شده را می‌داند و بلد است چگونه در قلب اضطراب، بحران و چالش، آرام باشد و بهترین خروجی را به‌دست بیاورد؛ مثل پنالتی مهم مرحله یک‌چهارم نهایی جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۳ و آن برد شیرین.

منبع: فدراسیون فوتبال

برچسب ها: تیم ملی ، علیرضا جهانبخش
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