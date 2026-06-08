باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی البرز، با اشاره به افزایش نگرانیهای جهانی درباره آلودگیهای پلاستیکی، گفت: ذرات بسیار ریز پلاستیک که با عنوان «میکروپلاستیک» شناخته میشوند، امروزه به یکی از چالشهای مهم زیستمحیطی و بهداشتی در جهان تبدیل شدهاند.
وی با بیان اینکه این ذرات در اثر تجزیه تدریجی پلاستیکها در طبیعت ایجاد میشوند، افزود: میکروپلاستیکها میتوانند از طریق آب آشامیدنی، مواد غذایی، هوا و حتی برخی محصولات مصرفی وارد بدن انسان شوند و به همین دلیل توجه دانشمندان حوزه سلامت و محیط زیست را به خود جلب کردهاند.
مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی البرز خاطرنشان کرد: تحقیقات نشان میدهد این ذرات میتوانند حامل انواع آلایندههای دیر تجزیه شونده آلی شیمیایی، فلزات سنگین و مواد سمی باشند و به دلیل اندازه بسیار کوچک، قابلیت ورود به زنجیره غذایی و حتی برخی بافتهای بدن را دارند. از این رو، ورود مداوم میکروپلاستیکها به بدن انسان میتواند در درازمدت پیامدهایی برای سلامت داشته باشد که همچنان در حال بررسی و مطالعه توسط محققان است.
نوریسپهر با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از این آلودگیها ناشی از مصرف گسترده محصولات پلاستیکی است، تصریح کرد: رهاسازی نادرست زبالههای پلاستیکی در محیط زیست موجب میشود این مواد در اثر نور خورشید، گرما و عوامل طبیعی به ذرات بسیار ریز تبدیل شده و وارد خاک، منابع آب و در نهایت زنجیره غذایی شوند.
وی ادامه داد: امروزه شواهدی از وجود میکروپلاستیکها در آبهای سطحی و دریایی، برخی مواد غذایی و حتی در هوا گزارش شده است که این موضوع ضرورت توجه جدی به مدیریت مصرف پلاستیک و بهبود شیوههای مدیریت پسماند را دوچندان میکن
این استاد دانشگاه با تأکید بر نقش شهروندان در کاهش این آلودگی زیستمحیطی گفت: کاهش استفاده از کیسههای پلاستیکی، پرهیز از مصرف بیرویه ظروف یکبار مصرف، استفاده از پاکت های کاغذی ، کیسههای پارچهای و محصولات چندبار مصرف و همچنین تفکیک صحیح پسماند از مبدأ از جمله اقداماتی است که میتواند در کاهش تولید و انتشار پلاستیک در محیط زیست مؤثر باشد.
مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی البرز همچنین بر اهمیت فرهنگسازی در این زمینه تأکید کرد و افزود: آگاهیبخشی جامعه درباره آثار زیستمحیطی و بهداشتی پلاستیکها میتواند نقش مهمی در تغییر الگوی مصرف و حرکت جامعه به سمت استفاده کمتر از پلاستیک داشته باشد.
وی در پایان با اشاره به شعار جهانی هفته محیط زیست با محوریت «نه به پلاستیک» اظهار داشت: حفاظت از محیط زیست در نهایت به معنای حفاظت از سلامت انسان است و کاهش مصرف پلاستیک یکی از گامهای مهم برای دستیابی به محیطی سالمتر برای نسل امروز و آینده به شمار میرود.