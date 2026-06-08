باشگاه خبرنگاران جوان - ملی‌پوشان فوتبال ایران که ساعاتی پیش وارد تیخوانا شدند، با تمرین ریکاوری و برنامه‌ای فشرده، فاز نهایی آماده‌سازی برای فیفادی پیش رو را کلید زدند.

این تمرین نخستین بخش از فاز جدید برنامه‌های آماده‌سازی ملی‌پوشان برای حضور در جام‌جهانی بود که تنها چند ساعت پس از ورود تیم ملی به تیخوانا برگزار شد.

در ابتدای این تمرین سبک، سرمربی تیم ملی فوتبال در جمع بازیکنان به صحبت پرداخت تا با تداوم جدیت و تلاش، مرحله نهایی آماده سازی خود را تا پیش از دیدار برابر نیوزیلند پشت سر بگذارند.

هدف از این تمرین، رفع خستگی ملی پوشان پس از سفر طولانی اخیر بود.

ملی‌پوشان پس از صرف ناهار، به پیاده‌روی در اطراف محل اقامت خود خواهند پرداخت و در نهایت با تمرین امروز عصر، روز نخست حضور تیم ملی در تیخوانا به پایان خواهد رسید.

